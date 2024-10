Od października niższe ceny za pobyt w sanatorium

Pobyt w sanatorium nie jest w pełni darmowy. Za leczenie w ramach NFZ nie trzeba płacić, jednak kuracjusz musi opłacić we własnym zakresie wyżywienie i zakwaterowanie. Co ważne, ceny te zależą między innymi od sezonu. W okresie jesienno-zimowym – od 1 października do 30 kwietnia – jest taniej.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego od 1 października za jeden dzień wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium pacjenci zapłacą:

za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 32,60 zł;

za pokój jednoosobowy w studiu – 26,10 zł;

za pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 24,90 zł;

za pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 19,50 zł;

za pokój dwuosobowy w studiu – 16,50 zł;

za pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 14,20 zł;

za pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 12,50 zł;

za pokój wieloosobowy w studiu – 11,90 zł;

za pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 10,60 zł.

Zmiany w wystawianiu L4

1 października weszły w życie także zmiany dotyczące wystawiania zaświadczeń lekarskich, które dotyczą producentów aplikacji gabinetowych. Od wskazanej daty muszą oni korzystać tylko z nowej wersji interfejsu o numerze 1.17.

Taka zmiana ma sprawić, że wystawianie zwolnień lekarskich w Polsce będzie bardziej ujednolicone i zoptymalizowane. Dzięki temu lekarze będą mogli przyspieszyć procedurę wprowadzania danych do systemu, a ryzyko, że popełnią błąd w danych personalnych i adresowych, będzie mniejsze. Ponadto pacjenci zyskają szybszy dostęp do świadczeń i nie będą musieli się obawiać, że wystawione dokumenty nie trafią w terminie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.