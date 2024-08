Szpitale stworzą wysokospecjalistyczne odziały? Koordynowana opieka zdrowotna

Czy to słuszny kierunek, aby najpierw kierować pacjentów na zabiegi do podstawowej opieki zdrowotnej lub placówek ambulatoryjnych, a dopiero jeśli tam nie będą mogły być wykonane, to pacjent będzie trafiał do szpitala?

Gdyby już teraz każdy odpowiednio realizował swoje zadania, to byłoby nieźle. A dlaczego pacjenci trafiają do szpitali? Ponieważ nie mogą dostać opieki na niższym szczeblu. Dla przykładu w sezonie grypy do lekarza w POZ czeka 60 osób. Wśród nich może być dziesięć, które czekają na receptę. Gdy pacjent już trafi do POZ, dostając skierowanie, powinien wiedzieć, gdzie się dalej udać. Tutaj musi być koordynacja opieki nad pacjentem.

Kilka lat temu przeprowadzaliśmy badanie, z którego wynika, że lekarze POZ praktycznie nie robią diagnostyki, ponieważ muszą przeznaczyć na to środki, które otrzymują z NFZ. Ze swojego budżetu na diagnostykę pacjenta przekazują zaledwie 4–5 proc. środków, czyli bardzo mało. W konsekwencji pacjent idzie do szpitala lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, aby zrobić sobie badania.

Jakie są zalety koordynowanej opieki zdrowotnej? Do pacjentów może nie przemawiać kwestia, że mają jechać na oddział do oddalonego o 50 km powiatu, podczas gdy w ich szpitalu powiatowym taki oddział zostanie zamknięty.

Opieka koordynowana doprowadzi do lepszej pracy systemu. Społeczeństwo się starzeje, dlatego potrzebne są podstawowe oddziały, a te wysokospecjalistyczne należy centralizować. Natomiast duży szpital w dużym mieście też w pewien sposób pracuje jako powiatowy, ponieważ zabezpiecza potrzeby pacjentów także ze swojego obszaru. Z tego powodu trudno jest przekazać pacjenta ze szpitala powiatowego do szpitala wojewódzkiego czy wyspecjalizowanej kliniki. Trudne będzie zatem także zorganizowanie koordynowanej opieki zdrowotnej. Jest to natomiast idealna sytuacja, aby pacjent wymagający specjalistycznej opieki natychmiast trafił do oddziału, w którym kadra zajmuje się wyłącznie określonym zakresem leczenia i gdyby jeszcze było tam miejsce. Czy po zmianach będzie lepiej? Tego nie wiem. Obecnie mamy problem z kadrą, z ilością specjalizacji, mamy choroby cywilizacyjne, czyli onkologię i psychiatrię. Za mało jest diagnostyki na poziomie POZ, zatem pacjent jest leczony rutynowo, później trafia do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, aż okazuje się, że trafia do szpitala, bo choroba onkologiczna się rozwinęła. Jestem za tym, aby pacjenci POZ byli lepiej diagnozowani, żeby mieli chociaż wykonane odpowiednie badania.

Ale POZ nie chcą dawać skierowań, ponieważ płacą za badania...