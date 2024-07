Projekt przepisów został właśnie wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.



Reklama

Jak czytamy, nowelizacja tzw. ustawy tytoniowej jest konieczna ze względu na pilną potrzebę ograniczenia zjawiska używania papierosów elektronicznych przez ludzi młodych.

„Wyroby te stanowią wyraźne zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności młodego pokolenia i osób niepalących, co powoduje konieczność wprowadzenia zakazu sprzedaży wszystkich rodzajów elektronicznych papierosów oraz pojemników zapasowych osobom poniżej 18. roku życia, bez względu na to czy dany produkt posiada lub nie posiada w swoim składzie nikotyny” - podkreślono.



Przepisami ustawy mają zostać objęte tzw. „płyny beznikotynowe”. Oznacza to, wprowadzenie zakazu ich sprzedaży osobom do 18. roku życia; ograniczenie miejsc gdzie możliwe będzie ich używanie, analogicznie jak w przypadku elektronicznych papierosów z płynem zawierającym nikotynę; wprowadzenie zakazu sprzedaży w automatach oraz sprzedaży na odległość (w tym przez Internet); wprowadzenie zakazu reklamy i promocji; konieczność ich zgłoszenia do Biura do spraw Substancji Chemicznych.

Rząd ma przyjąć projekt przepisów w trzecim kwartale tego roku.