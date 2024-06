Zakaz palenia na balkonach. Minister Leszczyna zajęła stanowisko

Pytanie o losy petycji padło podczas czwartkowej konferencji prasowej w resorcie zdrowia. Petycja została opublikowana na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia. Jej autor zaznaczył, że działa w imieniu wszystkich osób niepalących. „Zdrowie tysięcy mieszkańców bloków jest ważniejsze niż przyjemność kilku osób” - napisał w uzasadnieniu. Wskazał też rozwiązania, które zostały przyjęte na Litwie.

- Nie dyskutowaliśmy jeszcze o tej petycji z moimi współpracownikami z Departamentu Zdrowia Publicznego — powiedziała minister zdrowia. - Natomiast wydaje mi się to zbyt daleko idące. Wydaje mi się to bardzo trudne. Nie sądzę, żeby to było możliwe do wprowadzenia — dodała wskazując, że "mamy tu dwie wartości — zdrowie własne i innych oraz wolność".

E-papierosy na pierwszy ogień

Izabela Leszczyna przypomniała też o przygotowanym przez resort projekcie dotyczącym e-papierosów.

- Ścierają się tu dwie opinie, dwa projekty, także w naszych rozmowach z różnymi naszymi ekspertami. To co jest bliższe, bo wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić to naprawdę szybko, to zakaz papierosów elektronicznych, które nie zawierają nikotyny, żeby one nie mogły być dostępne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia — podkreśliła Leszczyna.

W końcu maja minister zdrowia ujawniła, że projekt o zakazie sprzedaży jednorazowych e-papierosów jest jednym z dwóch projektów przygotowanych przez jej resort.