Jan Spóźnialski blokuje miejsca w przychodniach, a organizatorzy podsumowują 2. edycję kampanii #Odwoluje #Nieblokuje

- Postanowiliśmy mocniej zwizualizować problem nieodwoływania wizyt, stąd pomysł na akcję ambientową w przychodniach, gdzie na korytarzach i w gabinetach w wybranych publicznych i prywatnych placówkach medycznych pojawiły się znane z poprzedniej edycji liczniki nieodwołanych wizyt oraz naturalnej wielkości standy z blokującym miejsce Janem Spóźnialskim. Chcieliśmy zaangażować nasz personel w działania kampanijne, tak aby lekarze, pielęgniarki oraz pracownicy administracyjni stali się jej orędownikami i ambasadorami, dlatego stworzyliśmy wspólnie wiele materiałów do social mediów z call to action do pacjentów - wyjaśnia Paweł Walicki, prezes Centrum Medycznego CMP, inicjatora kampanii #Odwoluje #Nieblokuje. Akcję ambientową w placówkach wspierają również tzw. lekarze-instagramerzy, którzy wykorzystują swoje zasięgi w social mediach, do informowania pacjentów.

Całe środowisko mówi jednym głosem

Kilkanaście milionów nieodwołanych wizyt rocznie to także ogromne straty finansowe oraz zmarnowany potencjał i tak już mocno przeciążonego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Tymczasem odwołanie wizyty co najmniej na dobę przed terminem daje placówkom szanse i zasób do rozdzielenia takich wizyt pomiędzy innych chorych, którzy tym samym mogą liczyć na szybszą pomoc - diagnozę i leczenie.

Nieodwoływanie wizyt u lekarzy to problem całego sektora ochrony zdrowia, niezależnie czy mówimy o podmiotach prywatnych, czy publicznych. Przede wszystkim to strata dla samych pacjentów, którzy w wielu przypadkach tracą możliwość skonsultowania swojego stanu zdrowia wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebują. Na przykładzie sieci LUX MED mówimy o skali od 25 tys. do 30 tys. wizyt nieodwołanych miesięcznie. Kolejne 130 tys. wizyt miesięcznie jest odwoływanych na tyle późno, że z części uwolnionych terminów i tak nie są w stanie skorzystać inni pacjenci. Kluczowe jest więc budowanie świadomości społecznej i odpowiedzialności w tym zakresie, dlatego chętnie zaangażowaliśmy się w tę kampanię - komentuje Anna Rulkiewicz, CEO Grupy LUX MED.

Intensywne działania promujące kampanię wśród lekarzy prowadziła także Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. - Materiały dotyczące akcji dotarły do ponad 32 tys. lekarzy, promując dostępność, wydajność i równy dostęp do opieki zdrowotnej dla wszystkich – mówi Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, partnera merytorycznego kampanii.

Kluczowym elementem II. edycji kampanii było wypracowanie i promocja Karty Dobrych Praktyk dla Pacjentów. Jak mówi Magdalena Kołodziej z Fundacji MY Pacjenci, karta ta zawierająca szereg konkretnych wytycznych i wskazówek dla każdego pacjenta, jest świetnym sposobem na podniesienie społecznej świadomości o znaczeniu odwoływania wizyt.

W spotkaniu podsumowującym II. edycję kampanii #Odwoluje #Nieblokuje udział wzięli przedstawiciele wszystkich współorganizatorów: Paweł Walicki - Centrum Medyczne CMP, Anna Rulkiewicz - LUX MED, Wojciech Łukasiewcz - Medicover, Aleksandra Brzezińska _ PZU Zdrowie, Joanna Kusy - Centrum Medyczne Żelazna, Marcin Fiedziukiewicz - Kliniki.pl, Piotr Radecki - ZnanyLekarz.pl, Piotr Pawliszak - Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Urszula Szybowicz - Polska Federacja Szpitali, Fundacja Nie Widac Po Mnie, Magdalena Kołodziej - Fundacja MY Pacjenci, Igor Grzesiak - Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Dariusz Piaścik - Sagenso, Daniel Nowocin - Medidesk, Wojciech Przechodzeń - Talkie.