Dodatek specjalny we współpracy z BFF Group

Wśród tych najważniejszych wyzwań są zarówno te dotyczące kształtu systemu opieki zdrowotnej w Polsce (m.in. ciągle niewystarczająca wycena świadczeń czy braki kadrowe), jak i problemów wynikających z otoczenia gospodarczego, takie jak np. ceny nośników energii.

W tym roku w zestawieniu pojawiła się nowa kategoria. Kategorie obejmowały więc wartość kontraktu z NFZ (20–99 mln zł, 100–199 mln zł, powyżej 200 mln zł), szpitale kliniczne i instytuty oraz NZOZ-y z właścicielem publicznym. Został wybrany także szpital najbardziej przyjazny pacjentom (szczegóły metodologii na ostatniej stronie dodatku).

Jak o codziennych wyzwaniach mówią sami dyrektorzy nagrodzonych szpitali? Co uznają za tajemnicę sukcesu? – Ogromną trudnością jest pogodzenie uzyskania satysfakcjonującego efektu ekonomicznego i wypełnianie zadań społecznych, utrzymanie wysokiej jakości świadczonej opieki psychiatrycznej. Wszystkie sukcesy osiągnęliśmy dzięki współpracy, działaniu w oparciu o przemyślane planowanie operacyjne oraz strategiczne, poprzedzone analizą zagrożeń i skutków tych decyzji, oraz konsekwentne utrzymywanie dyscypliny finansowej – mówi Sabina Nowak, dyrektor Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej.

– Rolą dyrektora szpitala jest stałe podnoszenie jakości usług medycznych, jak i zarządzanie zasobami w sposób długofalowy i innowacyjny. Na wysoką jakość świadczeń składają się takie elementy, jak rozbudowana oferta procedur szpitalnych, wykwalifikowana kadra specjalistyczna, wdrażanie nowoczesnych metod leczenia oraz zapewnienie estetycznych, przyjaznych pacjentom przestrzeni, które wpływają na komfort pobytu. Jednocześnie dyrektor odpowiada za kondycję finansową placówki i pozyskiwanie środków zewnętrznych, co wymaga myślenia strategicznego oraz umiejętności dostosowywania się do zmiennych warunków ekonomicznych – wskazuje Agnieszka Szpakowska, p.o. dyrektora SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Izabela Marciniak, dyrektor SZOZ w Poznaniu, stwierdza z kolei: – Za osiągnięciem sukcesu w zarządzaniu działalnością placówki medycznej nie stoi żadna tajemnica. To przede wszystkim ciężka praca i determinacja całego zespołu w dążeniu do celu, który powinien być jasno określony przez menedżera. Kluczową rolę odgrywa tutaj dobra komunikacja w strukturze organizacyjnej na wszystkich jej poziomach – podkreśla.

– Efektywne zarządzanie stawia przed nami jako osobami odpowiedzialnymi za losy i życie ludzkie szereg wyzwań. Myślę, że warto przy nim pamiętać, że efektywność powinna polegać na mądrej optymalizacji, z uwzględnieniem komfortu pacjentów i pracowników – dodaje Izabela Marciniak.

Krystyna Mackiewicz, dyrektor naczelna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, mówi krótko: – Kluczowe dla sukcesu każdej organizacji – a szczególnie świadczącej usługi bezpośrednio klientom – są zaangażowani pracownicy. Pracownicy, którzy mają poczucie istotności i celu realizowanych zadań.

Wskazuje także kolejne wyzwania, które będą czekać szpitale. – To przygotowanie organizacji na wyzwania XXI wieku. Z jednej strony będzie to starzejące się społeczeństwo, a z drugiej implementacja i wykorzystanie dla dobra pacjentów nowych technologii medycznych, w tym sztucznej inteligencji – uważa Krystyna Mackiewicz.

Sabina Nowak, dyrektor Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej

Zarządzanie opieram na poszanowaniu umiejętności i kompetencji ludzi, mobilizowaniu do działania, traktowaniu współpracowników jako partnerów, wsłuchiwaniu się w ich potrzeby.

Agnieszka Szpakowska, p.o. dyrektora SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Sukces placówki leczniczej opiera się na profesjonalizmie i zaangażowaniu jej pracowników – lekarzy specjalistów, personelu medycznego, pomocniczego oraz pionu administracyjnego.

Izabela Marciniak, dyrektor Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Otwarta głowa, gotowość do rozmowy, elastyczność, umiejętność zarządzania zmianą to kluczowe cechy menedżera konieczne do rzetelnego i nowoczesnego sposobu pełnienia tej funkcji.

Krystyna Mackiewicz, dyrektor naczelna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu

Dobry lider musi mieć wiele cech, teraz szczególnie liczą się umiejętność nakreślania wizji organizacji, którą będą podzielać pracownicy, kompetencje w wyznaczaniu celów i konsekwencja w działaniu.

Szpital przyjazny pacjentom

Co składa się na sukces w tej kategorii? – Szpital musi kompleksowo opiekować się pacjentem. Na żadnym etapie nie powinien on być pozostawiony samemu sobie, powinien uzyskiwać wszystkie pożądane informacje oraz maksymalnie optymalny wynik leczenia w jego sytuacji zdrowotnej – mówi Krystyna Mackiewicz, dyr. naczelna USK w Poznaniu. – Nie zawsze możemy pacjentowi pomóc tak, by całkowicie przywrócić jego zdrowie. Szczególnie w takich przypadkach kluczowe jest, żeby rozumiał swoją sytuację zdrowotną – podkreśla.

DODATEK LIDERZY ZARZĄDZANIA

