Naukowcy ustalili, który gen chroni człowieka przed ptasią grypą

Gen o którym mowa jest elementem szerszego aparatu obronnego, który chroni ludzi od zakażania się wirusami, które atakują ptaki.

Uważać na wirusy odporne na gen BTN3A3

Wszystkie pandemie grypy na świecie, w tym pandemia "hiszpanki" z lat 1918-1919 były wywoływane przez wirusy grypy, które są odporne na działanie genu BTN3A3. Stąd gen ten jest kluczowym czynnikiem decydującym o tym czy jakikolwiek szczep ptasiej grypy może wywołać pandemię - twierdzą badacze.

Badacze zastrzegają, że nie jest przesądzone, iż wirus ptasiej grypy nie zmutuje w taki sposób, by stać się odpornym na gen BTN3A3.

W 2023 roku wśród ptaków na świecie szerzy się nowy szczep wirusa H5N1, który dociera w różne części świata i - oprócz ptaków - zakaża także różne rodzaje ssaków (w Polsce - koty), co budzi obawy o wybuch pandemii wśród ludzi. Jak dotąd jednak doszło tylko do kilku przypadków zakażenia człowieka tym wirusem - wynika z informacji WHO.



Prof. Massimo Palmarini, współautor badania stwierdził, że ok. 50 proc. szczepów wirusa H5N1 krążących po świecie w 2023 roku jest odpornych na gen BTN3A3. - To jest to, na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę - powiedział Sam Wilson, kolejny współautor badania.