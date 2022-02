Wyniki badania zostały opublikowane w piątek w czasopiśmie naukowym „JAMA Internal Medicine”.

W tym randomizowanym badaniu klinicznym z udziałem pacjentów wysokiego ryzyka, z łagodnym do umiarkowanego COVID-19, leczenie iwermektyną we wczesnym stadium choroby nie zapobiegło progresji do ciężkiego przebiegu. Wyniki badania nie potwierdzają zasadności stosowania iwermektyny u pacjentów z COVID-19” - piszą autorzy badania.

Iwermektyna jest lekiem przeciwrobaczym, stosowanym zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. W czerwcu 2020 r. australijscy naukowcy ogłosili w czasopiśmie „Antiviral Research”, że iwermektyna w przedklinicznej fazie badań, czyli w warunkach laboratoryjnych, może hamować reprodukcję koronawirusa. Skuteczność leku u ludzi nie została jednak potwierdzona, a lek nie został zatwierdzony do leczenia COVID-19 ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Europie.

Badanie kliniczne iwermektyny przeprowadzili lekarze pod kierownictwem dr Stevena Chee Loon Lima z Raja Permaisuri Bainun Hospital. Od 31 maja do 9 października 2021 r. wzięło w nim udział 500 pacjentów, przy czym czterech z nich wykluczono po randomizacji, a sześciu zrezygnowało w trakcie badania. Pozostałych naukowcy podzielili na dwie grupy - 241 osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem otrzymywało codziennie iwermektynę i standardową terapię, pozostałych 249 - tylko standardowy zestaw leków. Ostatecznie przez cykl pięciu dawek iwermektyny zakończyło 232 chorych (sześciu przerwało leczenie iwermektyną, a trzech wycofało się z badania po pojawieniu się działań niepożądanych).



Porównanie wyników terapii w obu grupach wykazało, że iwermektyna w żaden sposób nie przyspieszyła powrotu pacjentów do zdrowia i nie zmniejszyła prawdopodobieństwa ciężkiego przebiegu COVID-19. Pacjenci z obu grup podobnie często trafiali na oddział intensywnej terapii z ciężkim uszkodzeniem płuc, podłączani byli do respiratorów i umierali z powodu powikłań.

Jednocześnie naukowcy, wbrew obawom lekarzy, nie odnotowali żadnych poważnych skutków ubocznych, wywołanych podawaniem dużych dawek iwermektyny. Lek ten często powodował jedynie problemy żołądkowe i inne łagodne skutki uboczne. Zdaniem naukowców wyklucza to możliwość jego zastosowania w leczeniu ambulatoryjnym.

Autorzy badania uważają, że wyniki nie sugerują, by duże dawki iwermektyny mogły przyspieszyć powrót do zdrowia po COVID-19 lub zmniejszyć prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu choroby. To stawia pod znakiem zapytania perspektywy wykorzystania tego leku do walki z pandemią COVID-19 - podsumowali naukowcy. Jednocześnie zwrócili uwagę, że „analizy post hoc według statusu szczepienia wykazały, że w pełni zaszczepieni pacjenci w grupie kontrolnej mieli znacznie niższy odsetek ciężkiego przebiegu choroby”.