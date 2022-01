Mateusz Morawiecki chce spotkać się z przedstawicielami opozycji. Tematem ma być gwałtownie rosnąca liczba osób zakażonych koronawirusem. „Skierowałem zaproszenie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych na wspólne spotkanie dotyczące dalszej walki z pandemią COVID-19. Spotkanie odbędzie się we wtorek w KPRM. Wierzę, że będzie owocne i pozwoli nam na podjęcie najlepszych możliwych decyzji dotyczących zdrowia i życia wszystkich Polek i Polaków” – napisał w mediach społecznościowych premier.

Platforma Obywatelska jeszcze oficjalnie nie wysłała odpowiedzi. Ta ma się pojawić w poniedziałek. Ale w niedzielę w TVN 24 Borys Budka zapewniał, że na spotkaniu „na pewno będzie jakiś przedstawiciel”. – Na poprzednim spotkaniu z panią marszałek Witek, mimo szumnych zapowiedzi, mimo wielu postulatów, nic nie postanowiono. Panu premierowi nagle wszystko się pali i wali, Rada Medyczna zrezygnowała z pracy, bo nie było żadnych realnych działań ze strony rządu, które by wypełniały jej zalecenia, dlatego pan premier wymyśli teraz, że nagle będzie konsultował się z opozycją – mówił Budka.

Sprawa jest poważna, bo sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. W sobotę resort zdrowia poinformował o 40 876 nowych zakażeniach. – Dziś blisko 41 tys. nowych zakażeń przy 151 tys. wykonanych testów – w tym 100 tys. PCR. Zlecenia na testy rosły w każdym kolejnym dniu mijającego tygodnia. W przyszłym tygodniu z całą pewnością kolejne zwyżki – skomentował dane minister zdrowia Adam Niedzielski. W niedzielę zakażonych było 34 088, ale w weekend statystyki są zaniżone. Resort zdrowia szacuje, że szczyt zakażeń będzie w lutym. Można się wówczas spodziewać dobowych zwyżek zakażeń dochodzących nawet do 140 tys. Obecnie za 35 proc. zakażeń opowiada omikron.

Słaba sytuacja jest także w szkołach. Choć uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej dopiero dwa tygodnie temu, już wiele zostało zamkniętych. W piątek resort edukacji i nauki poinformował, że w trybie niestacjonarnym działa 29,2 proc. szkół podstawowych i 21,4 proc. (z tej statystyki wyłączone są placówki, w których są ferie).

Jednak jak na razie nie ma żadnych specjalnych działań zmierzających do ograniczenia liczby zakażeń. Szczepienia się ślimaczą, w pełni zaszczepionych zostało 56,6 proc. Polaków. Nie wszyscy przyjęli dawkę przypominającą.

825 308 osób było w niedzielę objętych kwarantanną

W piątek rząd ogłosił nową strategię walki z pandemią. Nie zdecydowano się jednak na wprowadzenie obowiązku szczepień. Minister Niedzielski mówił, że duże nadzieje pokłada w procedowanej właśnie w Sejmie ustawie o możliwościach testowania pracowników. – Ze strony premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jest jednoznaczna deklaracja wsparcia dla tzw. ustawy Hoca i mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu ten projekt będzie finalizowany – mówił podczas piątkowego briefingu Niedzielski.

Obecnie rząd stara się przygotować służbę zdrowia i gospodarkę na dalszy wzrost zakażeń. W tym tygodniu ruszy możliwość bezpłatnego testowania w aptekach. Nie przewiduje się natomiast testowania uczniów w szkołach, choć jesienią była w nich blisko połowa wszystkich ognisk zakaźnych.

Wprowadzono także zasadę, że pacjenci mający powyżej 60 lat w ciągu 48 godzin od zakażenia będą musieli być zbadani przez lekarza.

Skrócona zostanie także z dziesięciu do siedmiu dni kwarantanna, co pozwoli pracownikom szybciej wrócić do pracy. Obecnie na kwarantannie jest ponad 825 tys. osób.