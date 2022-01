13 z 17 członków Rady Medycznej zrezygnowało z zasiadania w niej. W oświadczeniu przekazanym PAP tłumaczą, że powodem dymisji był „brak wpływu rekomendacji na realne działania” oraz „wyczerpanie się dotychczasowej współpracy”. Rezygnujący zaznaczyli też, że byli oskarżani o niedostateczny wpływ na poczynania rządu, a jednocześnie obserwowali „narastającą tolerancję zachowań środowisk negujących zagrożenie COVID-19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią”.

Reklama

Doradcy od miesięcy tłumaczyli, że w walce z pandemią kluczowe są szczepienia. I trzeba robić wszystko, by jak najwięcej Polaków z nich skorzystało. To poza zachętami i kampanią informacyjną także szersze wykorzystanie paszportów covidowych – nie tylko przy przekraczaniu granic. W przedostatnim stanowisku z 10 stycznia wskazali, że negująca szczepienia małopolska kurator oświaty Barbara Nowak powinna stracić stanowisko. W ostatnim, z piątku, apelują o „pilne zwiększenie odsetka zaszczepionych osób” oraz podawanie dawki przypominającej.

Czytaj więcej Komentarze Tomasz Krzyżak: Antyszczepionkowcy wygrali Bezpieczeństwo większości Polaków zależy od sondażowych słupków PiS i sejmowej arytmetyki. To nieważne, że jutro na Covid-19 umrze kilkaset osób, a kilkaset tysięcy się zakazi.

Z Radą nie rozstał się jej szef i główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban. Zostali także prof. Tomasz Laskus z Warszawskiego Uniwersytetu Medyczbego, dr Artur Zaczyński, szef CSK MSWiA, oraz prof. Piotr Czauderna z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. „W związku z decyzją części członków Rady Medycznej, formuła doradcza tego gremium zostanie zmieniona. Zadanie wypracowania nowej formuły zostało przekazane przez Prezesa Rady Ministrów Ministrowi Zdrowia” – podał CIR. Z naszych informacji wynika, że będzie to ciało ekspercko-konsultacyjne. Nieoficjalnie mówi się też o tym, że prof. Horban nadal będzie doradzał premierowi.

CIR tłumaczy także, że rząd swoje decyzje konsultował z różnymi środowiskami o odmiennych poglądach i oczekiwaniach, stąd też podejmowane decyzje nie zawsze były spójne z rekomendacjami Rady Medycznej.

Reklama

W PiS, w którym nie brakuje osób sceptycznych wobec szczepień, ucieszyło się wiele osób. – Myślę, że to dobra wiadomość – skomentowała w rozmowie z Radiem Maryja Anna Maria Siarkowska. – Rada Medyczna niestety do tej pory nie zapracowała sobie na zaufanie Polaków. Rekomendacje, których udzielała, nie były podparte żadnymi dowodami medycznymi.

Czytaj więcej Polityka 13 członków Rady Medycznej zrezygnowało. Siarkowska: Dobra wiadomość - Rada Medyczna niestety do tej pory nie zapracowała sobie na zaufanie Polaków - stwierdziła Anna Maria Siarkowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

„Ta decyzja, zgodnie ze wspólnymi deklaracjami na posiedzeniu RM, na pewno nie kończy naszych kontaktów. Szerszy komentarz w poniedziałek” – napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Odejście ekspertów wywołało komentarze ze strony środowiska medycznego. „Nie słuchaliście medyków, to macie polityków” – skomentował w mediach społecznościowych Gilbert Kolbe, pielęgniarz i rzecznik prasowy komitetu protestacyjno-strajkowego ochrony zdrowia. A prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, poinformował w TVN 24, że dotychczasowych członków RM zaprosi do współpracy z NRL, by „wydawać rekomendacje, zalecenia, oparte o wiedzę naukową”.

współpraca Michał Kolanko