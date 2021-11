Austria jest pierwszym i na razie jedynym krajem, który wprowadził całkowity lockdown dla niezaszczepionych przeciw Covid-19. Podlegają oni teraz podobnym ograniczeniom jak osoby na kwarantannie: nie mogą podróżować, a z domu mogą wychodzić tylko dla załatwienia ściśle określonych spraw, jak np. zakupy czy wizyta u lekarza.

W Niemczech niezaszczepieni nie mogą korzystać z transportu publicznego, a w wielu państwach UE nie mogą wchodzić do restauracji, dyskoteki, kina czy klubu sportowego.

W obliczu rosnącej liczby zachorowań, a także wypełniających się szpitalnych sal, kolejne państwa wprowadzają dodatkowe restrykcje. W Belgii od poniedziałku nastąpił powrót obowiązkowej telepracy cztery dni w tygodniu oraz noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. Holandia już wcześniej przywróciła obowiązek telepracy oraz zdecydowała o skróceniu godzin otwarcia sklepów i restauracji. A także ograniczyła możliwość spotkań w domu do czterech osób spoza jednego gospodarstwa domowego. Francja na razie nie wprowadza dodatkowych ograniczeń, uważa, że wysoki stopień zaszczepienia i obowiązujące przepisy dotyczące certyfikatu Covid-19 wystarczają.

Restrykcje są uciążliwe dla wszystkich, ale najbardziej dla osób bez ważnego certyfikatu Covid-19. Gdy był on wprowadzany, szczepionki nie były jeszcze dostępne dla wszystkich, dlatego ważny certyfikat mogą mieć również osoby z aktualnym negatywnym wynikiem testu czy przebytą niedawno chorobą. Czy jednak test pozostanie jako element certyfikatu, szczególnie jeśli chodzi o możliwość poruszania się po UE?

– W najbliższych dniach przedstawimy nowe rekomendacje dotyczące podróżowania – powiedziała w poniedziałek Dana Spinant, rzeczniczka Komisji Europejskiej. Również w najbliższych dniach zaktualizowaną ocenę sytuacji pandemicznej w UE przedstawi Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Ma ono wziąć pod uwagę gwałtowny przyrost liczby zakażonych, aktualne informacje o tym, jakie zabezpieczenia daje szczepionka, czy ostatnie informacje naukowe o tym, jak ważne jest przenoszenie wirusa drogą kropelkową. To oznacza, że większy nacisk powinno się kłaść na wietrzenie pomieszczeń, a nie – jak do tej pory – higienę i mycie rąk. To drugie też jest ważne, ale zdaniem ekspertów do tej pory nie doceniano siły przenoszenia wirusa poprzez aerozol.

Prawdopodobnie również w tym tygodniu zaktualizowaną ocenę sytuacji przedstawi Europejska Agencja Leków (EMA). Państwa członkowskie czekają na nowe wytyczne dotyczące trzeciej dawki i konieczności jej podawania osobom zdrowym. Niektóre państwa już to robią, ale wiele ogranicza się do osób starszych i chorych i uważa, że potrzeba więcej danych, na ile jest to potrzebne dla większości populacji. EMA ma także niedługo wydać zgodę na szczepienie dzieci między piątym a 12. rokiem życia.

Pomysły na powszechniejsze używania certyfikatu Covid-19 i dalsze ograniczanie praw osób niezaszczepionych budzą sprzeciw części Europejczyków. W ostatni weekend doszło do demonstracji zakończonych gwałtownymi starciami m.in. w Wiedniu, Brukseli i Rotterdamie.