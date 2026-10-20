(Wciąż jeszcze) prok. Agnieszka Gryszczyńska do czwartku, 15 października, kierowała Departamentem ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej. Tego dnia decyzją prokuratora krajowego Dariusza Korneluka została zdymisjonowana. Jednocześnie cofnięto jej delegację do Prokuratury Krajowej.

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– Nie zostało mi przedstawione żadne uzasadnienie na piśmie. Mogę tylko potwierdzić, że 16 października złożyłam oświadczenie o zrzeczeniu się stanowiska prokuratora w trybie art. 93 § 2 Prawa o prokuraturze wraz z wnioskiem o wygaszenie stosunku służbowego w terminie krótszym niż trzy miesiące. Trafiło ono do prokuratora generalnego Waldemara Żurka – mówi prok. Gryszczyńska, która nie chce rozmawiać o kulisach dymisji ani o powodach rezygnacji z wykonywania zawodu.

Agnieszka Gryszczyńska. Specjalistka od cyberprzestępczości z nagrodami

Informacja o dymisji i odejściu z zawodu wywołała duże poruszenie w środowisku, ponieważ prok. Gryszczyńska jest świetną specjalistką: nie tylko doktorem nauk prawnych (profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego), ale i inżynierem informatyki. W 2021 r. otrzymała nagrodę TelSec za działania związane ze zwalczaniem cyberprzestępczości, a w 2022 r. została odznaczona Brązowym Medalem „Za zasługi dla Policji”. Z kolei w 2023 r. została laureatką Listy 100’2022 za przyczynianie się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Wreszcie w styczniu 2024 r. wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wręczył prof. Agnieszce Gryszczyńskiej prestiżową Nagrodę NASK im. prof. Tomasza Hofmokla w kategorii Cyberbezpieczeństwo.

Prokuratorzy: Odejście Agnieszki Gryszczyńskiej to wielka strata dla prokuratury

– Nie oceniam samej decyzji, ponieważ każdy prokurator krajowy ma prawo dobierać sobie współpracowników według swojego uznania. Uważam jednak, że pani prokurator Gryszczyńska jest najwybitniejszym znanym mi fachowcem w zakresie cyberprzestępczości. To ona rozwinęła zwalczanie cyberprzestępczości w prokuraturze. Bardzo decyzyjna, z dużą charyzmą i ogromną wiedzą. A przy tym bardzo życzliwa i pomocna wobec podwładnych, co również jest cenne. To będzie duża strata dla prokuratury, bo niestety ta firma bardziej potrzebuje jej i ludzi jej pokroju niż odwrotnie – mówi prok. Dominik Matusiak, kierownik Działu ds. Cyberprzestępczości i Analiz w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi.

Wśród prokuratorów zajmujących się cyberprzestępczością to nie jest opinia odosobniona.

Co było powodem dymisji prok. Agnieszki Gryszczyńskiej

Według naszych nieoficjalnych informacji już od roku szukano pretekstu do odwołania prok. Gryszczyńskiej z funkcji szefowej departamentu ds. cyberprzestępczości w PK. Departament ten został stworzony przez zastępcę prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego, który powołał Gryszczyńską na stanowisko dyrektora. Problem w tym, że Ostrowski należy do tzw. frakcji „ziobrystów” w Prokuraturze Krajowej, czyli do grupy zastępców PG, którzy nie uznają Dariusza Korneluka za legalnego prokuratora krajowego, twierdząc, że Dariusz Barski nie został pozbawiony stanowiska w sposób zgodny z prawem.

– Niektórzy przypisują prok. Gryszczyńskiej z tego powodu odpowiednią „łatkę”, ale zupełnie bezpodstawnie, bo to prokurator absolutnie „bezfrakcyjny” – słyszymy od jednego z prokuratorów zajmujących się cyberprzestępczością.

Jednak część prokuratorów z frakcji „ziobrystów” miała jej za złe, że nie przyłączyła się do bojkotu obecnych władz prokuratury. – Zwłaszcza że była poniekąd beneficjentką poprzedniego rozdania. Dosyć szybko pięła się po szczeblach kariery, a spektakularnych wyników wykrywczych nie miała. Teraz, za obecnej władzy, było oczekiwanie, że może dostarczyć jakieś „kwity” na poprzedników albo zrobi jakiś spektakularny sukces. A że niczego takiego nie dowiozła, to jej podziękowano. Zwłaszcza że nie miała wystarczająco mocnych pleców w nowej ekipie – mówi nasz informator.

– Odnoszę wrażenie, że kompetencje prok. Gryszczyńskiej są znacznie przeceniane. Na jej koncie jest o wiele więcej przypadków głośnego stawiania zarzutów, które kończą się na niczym, niż wymiernych efektów w postaci wyroków skazujących. Wystarczy wspomnieć głośną swego czasu sprawę tzw. afery PESEL-NET, dotyczącej masowego pobierania danych z bazy PESEL przez komorników – mówi mec. Karol Pachnik, adwokat, który miał okazję zetknąć się z prok. Gryszczyńską po drugiej stronie barykady.

– Słyszałam głosy, że była średnim prokuratorem, ale można być średnim prokuratorem i świetnym menedżerem, i odwrotnie. Można być wybitnym prokuratorem, a kompletnie zawieść na wysokim stanowisku. A prok. Gryszczyńska była wspaniałym dyrektorem „cyber”. Wprowadziła prokuraturę w XXI wiek – słyszymy od jednej z doświadczonych prokuratorek z Warszawy.

Jak mówią rozmówcy „Rz” z prokuratury, dla „ziobrystów” była zdrajczynią, z kolei ekipa Korneluka od początku traktowała ją jako ciało obce. Nie najlepiej dogadywała się też z wysoko postawionymi prokuratorami z Lex Super Omnia, takimi jak Katarzyna Kwiatkowska czy Jarosław Onyszczuk.

Krytyczna opinia o regulaminie i likwidacja departamentu. Korneluk: ani słowa o powodach dymisji

Jak wskazują nasi informatorzy, czarę goryczy miało przelać to, że prok. Gryszczyńska złożyła krytyczną opinię do projektu nowelizacji regulaminu urzędowania powszechnych jednostek prokuratury. Regulamin ten przewidywał m.in. likwidację departamentu cyberprzestępczości w Prokuraturze Krajowej. To miało nie spodobać się jednemu z najbliższych współpracowników prokuratora krajowego, uchodzącemu za autora kontrowersyjnego projektu prokuratorowi Onyszczukowi.

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk dementuje te informacje. – Nie jest prawdą, że od roku szukałem powodu do odwołania. Dementuję też informacje, że powodem były krytyczne uwagi do projektu regulaminu. Po to zasięga się opinii prokuratorów, by zebrać pozytywne i negatywne spostrzeżenia na temat projektowanych przepisów – mówi nam Dariusz Korneluk i odsyła do komunikatu wystosowanego w poniedziałek, w którym prokuratura informuje, że na stanowisko dyrektora departamentu cyberprzestępczości powołany został prokurator Piotr Pawłowski.

– Priorytetem nowego Dyrektora DCI PK będzie rozwój narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję i zaawansowaną analizę danych, dalsza cyfryzacja postępowania karnego oraz automatyzacja czynności. Celem planowanych działań będzie stworzenie nowoczesnych narzędzi, które usprawnią prowadzenie postępowań, ułatwią analizę dużych ilości danych i obszernego materiału dowodowego oraz pozwolą prokuratorom skoncentrować się na czynnościach wymagających ich wiedzy i doświadczenia – czytamy w komunikacie. O powodach zdymisjonowania prok. Agnieszki Gryszczyńskiej, wbrew zapowiedziom Dariusza Korneluka, nie znajdziemy tam jednak ani słowa.

– Zmiana w pełnieniu funkcji Dyrektora Departamentu do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji podyktowana była potrzebą wyznaczenia nowych kierunków działania oraz zwiększenia dynamiki realizacji zadań Departamentu – odpowiada „Rz” Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

współpraca Grażyna Zawadka