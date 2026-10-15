Na dwa miesiące aresztowany został 61-latek ze Starachowic podejrzany o publiczne znieważenie i grożenie śmiercią 12-letniemu obywatelowi Ukrainy. W trakcie zatrzymania mężczyzna miał przy sobie nóż – przekazała w czwartek kielecka prokuratura.
W jednym ze sklepów w Starachowicach mężczyzna publicznie znieważył 12-letniego obywatela Ukrainy, a następnie groził mu pozbawieniem życia przy użyciu siekiery i noża. Powodem agresywnego zachowania mężczyzny miała być przynależności narodowościowa 12-latka.
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Bezpośrednio po zdarzeniu mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze policji, którzy znaleźli przy nim nóż.
– Mężczyzna został zatrzymany, miał w organizmie ponad promil alkoholu – przekazała starsza sierżant Klaudia Saramak z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, cytowana przez portal starachowice.naszemiasto.pl.
Po przedstawieniu zarzutów podejrzany przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia.
– Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania gróźb pozbawienia życia wobec 12-letniego obywatela Ukrainy z powodu jego przynależności narodowej – informował Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
Prokopowicz przekazał, że z uwagi na ujawnione okoliczności prokurator zdecydował o skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd Rejonowy w Kielcach uwzględnił ten wniosek i zastosował wobec mężczyzny dwumiesięczny areszt.
Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
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