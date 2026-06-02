- Do czasu, w którym pan mecenas jest tymczasowo aresztowany, nie może wykonywać czynności zawodowych - wyjaśnił przewodniczący na spotkaniu z dziennikarzami po posiedzeniu sądu dyscyplinarnego samorządu adwokackiego. Zaznaczył, że klientom tego adwokata zostanie wyznaczony zastępca do wykonywania czynności.

- To znaczy, że będą oni zaopiekowani - inny adwokat albo z wyboru, albo z urzędu zostanie wyznaczony do spraw - zaznaczył mec. Pratkowski.

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie zajął się we wtorek sprawą adwokata Macieja Z. Postępowanie w sprawie zatrzymanego w niedzielę prawnika zapowiedziała w rozmowie z PAP dziekan warszawskiej ORA Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

– Wniosek o zawieszenie w czynnościach adwokata zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów będzie rozpoznawany w najbliższym czasie – przekazała. Dodała, że adwokatowi grozi wydalenie z zawodu.

Kolejne zatrzymania ws. fałszywych alarmów

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował w niedzielę, że w sprawie fałszywych alarmów zatrzymana została kolejna osoba. „Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów i podszywania się pod inne osoby. Tym razem w innej sprawie niż te ostatnie. To znany warszawski adwokat” – napisał szef MSWiA na portalu X.

Komenda Stołeczna Policji poinformowała również w niedzielę, że funkcjonariusze stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw, współpracując z Prokuraturą Rejonową Warszawa-Śródmieście, zatrzymali 48-latka podejrzanego o szereg poważnych przestępstw. Policja dodała, że 48-latek usłyszał siedem zarzutów i został aresztowany na trzy miesiące.

KSP przekazała, że zatrzymany mężczyzna podejrzany jest m.in. o to, że podszywając się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne, wysłał do organów publicznych fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych.

Jak dodała policja, funkcjonariusze weszli siłowo do jednego z warszawskich mieszkań, w którym znaleźli laptopy, pendrive’y, karty pamięci, telefony komórkowe, odznaki służb, a także różnego rodzaju broń i amunicję. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste i karty pobytu należące do innych osób. W samochodzie 48-latka funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.

Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanego trzymiesięcznego aresztu.

Fala fałszywych alarmów o ładunkach wybuchowych

18 maja MSWiA poinformowało, że między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji funkcjonariuszy służb policji związanych ze fałszywymi zgłoszeniami dotyczącymi podłożenia ładunków wybuchowych, czy zagrożenia zdrowia i życia.

Wskutek fałszywych alarmów policja podjęła działania m.in. w mieszkaniu redaktora naczelnego TV Republika po zgłoszeniu dotyczącym rzekomego zagrożenia życia osoby nieletniej oraz przy posesji Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. W minioną sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego.

Po tych wydarzeniach MSWiA powołało zespół, w skład którego wchodzą specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, specjaliści NASK-u i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W sobotę minister Kierwiński przekazał, że w sprawie wywoływania fałszywych alarmów zatrzymano łącznie pięć osób.