Dwa obowiązki, jeden kierunek

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur, stał się obowiązkowy dla największych podatników od lutego 2026 r. Każda faktura sprzedażowa musi zostać wystawiona w ustandaryzowanym formacie XML i przesłana do systemu Ministerstwa Finansów, zanim trafi do nabywcy.

Z kolei JPK_CIT to rozszerzenie znanych już struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego o dane źródłowe dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Pierwsze podmioty objęte obowiązkiem, czyli największe firmy, raportują dane za rok 2025, a termin złożenia upływa w lipcu br. Pozostali podatnicy CIT dołączą do procesu stopniowo w kolejnych latach.

To projekty odrębne legislacyjnie i technicznie, ale wynikają z tej samej logiki. Państwo chce mieć dostęp do ustrukturyzowanych, maszynowo czytelnych danych podatkowych, bez podsumowań, z minimum miejsca na interpretację, a w przypadku KSeF – praktycznie bez opóźnień. Oba raporty są cyfrowym rentgenem organizacji, który pokazuje to, co do tej pory było niewidoczne.

KSeF: nie tylko błędy, ale i potencjalnie zmarnowana szansa

Wdrożenie KSeF wiąże się z ryzykiem błędów technicznych, które mają bezpośrednie konsekwencje operacyjne – system odrzuci fakturę. Mogą także zdarzyć się pomyłki merytoryczne. Wśród najczęstszych znajdują się niezgodność z przepisami ustawy o VAT, brak kompletności elementów obowiązkowych bądź warunkowo wymaganych na fakturze.

Poza tym dyrektorzy finansowi powinni zastanowić się, co tak naprawdę zmieniło się w organizacji po wdrożeniu KSeF. W wielu z nich proces obsługi faktur wygląda tak jak dawniej: pracownicy pobierają dokument z systemu, wizualizują go w postaci przypominającej tradycyjny PDF i księgują ręcznie, punkt po punkcie. Zmienił się tylko nośnik: zamiast papieru czy pliku PDF to XML pobierany z KSeF. Logika pracy pozostała jednak niezmieniona.

Efekt jest paradoksalny: firma ponosi pełne koszty i obowiązki wynikające z nowego systemu (integracji technicznej, szkoleń, dostosowania procesów), a nie korzysta z jego realnych zalet. KSeF daje bowiem silny bodziec do automatyzacji: dane z faktury mogą zasilać system ERP bezpośrednio, bez ręcznego przepisywania, z automatyczną weryfikacją wobec zamówień i umów. Firmy, które tego nie wykorzystują, płacą za cyfryzację, lecz wciąż pracują analogowo.

JPK_CIT: wyścig z czasem i błędy, których jeszcze nie widać

Podczas gdy uwaga działów podatkowych i księgowych koncentrowała się przez ostatnie miesiące na KSeF, w tle narastał inny problem: wiele firm jest nieprzygotowanych do poprawnego złożenia JPK_CIT. Większość organizacji objętych obowiązkiem nie jest dziś w stanie wygenerować technicznie poprawnego pliku XML zgodnego z oficjalną strukturą opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. Wiele organizacji prowadzi prace wdrożeniowe dopiero obecnie, często bez wystarczających zasobów i z realnym ryzykiem nieukończenia projektu na czas.

Oznacza to, że podatnikom może zabraknąć czasu i narzędzi, żeby wygenerowany raport JPK_CIT sprawdzić pod kątem merytorycznym. Błędy merytoryczne nie zablokują złożenia pliku, ale będą widoczne dla urzędu skarbowego. Najczęściej dotyczą one rozbieżności między ewidencją bilansową a podatkową, błędnego mapowania planu kont na strukturę wymaganą przez schemat MF, niezgodności w wartościach liczbowych, np. pomiędzy zestawieniem obrotów i sald a dziennikiem, zduplikowane elementy, np. kontrahenci czy zapisy dziennika. Każda taka niespójność to potencjalny punkt wyjścia dla postępowania podatkowego.

To szczególnie ważne, bo firma może nie zdawać sobie sprawy, że jej dane źródłowe (konta, mapowania, klasyfikacje) nie przełożą się na poprawny plik XML. Dlatego weryfikacja jakości danych i walidacja samego raportu muszą dziać się teraz, w trakcie wdrożenia, oraz być wykonywane cyklicznie.

Co to oznacza dla CFO: trzy decyzje do podjęcia

KSeF i JPK_CIT są projektami technicznymi, ale ich sukces lub porażka rozstrzyga się na poziomie decyzji zarządczych. Dyrektorzy finansowi stoją dziś przed trzema pytaniami, na które odpowiedź należy do nich, a nie do działu IT lub zewnętrznego dostawcy.

1. Kto odpowiada za jakość danych?

W większości organizacji odpowiedzialność za dane jest rozproszona między finanse, IT i działy operacyjne. KSeF i JPK_CIT obnażają zatem potencjalną lukę w organizacji: trzeba jasno wskazać, kto odpowiada za spójne, aktualne i zgodne z wymogami fiskalnymi dane oraz kto ponosi odpowiedzialność, gdy system raportowania zawodzi.

2. Czy systemy są naprawdę gotowe, czy tylko dostosowane?

Wiele wdrożeń KSeF i JPK_CIT to zmiany konfiguracyjne nałożone na stare procesy, bez audytu jakości danych, bez testów end-to-end, bez weryfikacji, czy wynik po drugiej stronie jest poprawny. CFO powinien wymagać potwierdzenia gotowości nie w formie prezentacji projektowej, lecz w postaci wyników testów walidacyjnych.

3. Co może zyskać moja firma?

Organizacje, które potraktują te obowiązki wyłącznie jako compliance, poniosą koszty, ale nie zobaczą korzyści. Firmy, które przy okazji zautomatyzują obieg faktur, ujednolicą dane między modułami ERP i zbudują solidniejszą ewidencję podatkową, wyjdą z procesu wdrożenia silniejsze – z lepszą kontrolą nad własnymi finansami i niższym ryzykiem podatkowym na przyszłość.

Nowy standard, a nie jednorazowy projekt

Cyfryzacja podatków nie kończy się na KSeF i JPK_CIT. To pierwszy etap dłuższego procesu, który w perspektywie kilku lat obejmie prawdopodobnie kolejne obszary raportowania. Firmy, które dziś traktują te projekty jako punkt wyjścia do porządkowania danych i modernizacji procesów, budują fundament pod przyszłe wymogi. Pozostałe będą gonić kolejne terminy z powiększającym się zestawem problemów.

Rentgen pokazuje stan faktyczny. Pytanie, czy organizacja jest gotowa się z tym zmierzyć i jak zareaguje.

Materiał partnera: Deloitte