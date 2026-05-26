W praktyce stosowania podatku u źródła okazuje się jednak, że pozorna prostota tej definicji maskuje problemy, z którymi mierzy się każdy płatnik dokonujący wypłat transgranicznych.

Najżywszy aktualnie spór dotyczy certyfikatów wydawanych w formie elektronicznej. Przepis nie przesądza o formie dokumentu, a Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 sierpnia 2020 r. (II FSK 1276/18) potwierdził, że jeżeli administracja podatkowa danego państwa wydaje certyfikaty wyłącznie elektronicznie, brak jest podstaw do kwestionowania tak wystawionego dokumentu. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacji dyrektora KIS z dnia 23 kwietnia 2025 r. (0114-KDIP2-1.4010.118.2025.1.MR1), akceptującej certyfikat w formie PDF przesłany pocztą elektroniczną.

Sprawa komplikuje się jednak istotnie przy pytaniu o źródło pozyskania pliku. W wyroku z dnia 4 listopada 2022 r. (II FSK 869/22) NSA wskazał, że certyfikat pobrany ze strony internetowej kontrahenta nie daje wystarczającej gwarancji autentyczności i integralności. Płatnik staje zatem wobec realnego napięcia między dwiema liniami – jedną akceptującą dokument od kontrahenta, drugą wymagającą bezpośredniego kanału od organu. W praktyce to napięcie rozstrzyga się indywidualnie, a konsekwencją błędnej oceny jest zakwestionowanie preferencji, zaległość podatkowa z odsetkami i odpowiedzialność płatnika.

Ten jeden przykład – forma i źródło certyfikatu – ilustruje szerszy problem: przepisy o podatku u źródła wymagają od doradcy nie tyle znajomości treści regulacji, ile umiejętności poruszania się w gąszczu rozbieżnych stanowisk orzecznictwa i organów interpretacyjnych. Sam research przepisów i baz orzeczeń to za mało – potrzebna jest pogłębiona analiza problemowa, która zestawia ze sobą sprzeczne rozstrzygnięcia i wskazuje praktyczne konsekwencje każdego z nich.

Właśnie dlatego w QuickMap – ekosystemie pracy dla doradców podatkowych, radców prawnych i księgowych – postawiliśmy na rozwój komentarzy eksperckich jako centralnego elementu ekosystemu. QuickMap to narzędzie obejmujące wyszukiwanie przepisów, orzecznictwa i interpretacji w języku naturalnym, monitoring zmian legislacyjnych, a od niedawna również generowanie projektów opinii podatkowych i wniosków o interpretację indywidualną. Fundamentem merytorycznym platformy są jednak komentarze – ich łączna objętość przekroczyła już 5000 stron i obejmuje analizę rzeczywistych problemów praktycznych, z którymi doradcy spotykają się w codziennej pracy, a nie abstrakcyjne omówienia treści przepisów.

Komentarz WHT pokrywa pełny cykl regulacji podatku u źródła – od ograniczonego obowiązku podatkowego i definicji ustawowych, przez katalog przychodów i zwolnienia dyrektywowe, po obowiązki płatnika i mechanizm pay & refund. Każdy artykuł jest opracowany w formule problemowej: identyfikacja rozbieżności, zestawienie stanowisk, wnioski dla praktyki.

Tę samą filozofię przenosimy na kolejne dziedziny. Do współpracy przy komentarzu z zakresu podatku od nieruchomości zaprosiliśmy Aleksandra Jarosza, jednego z czołowych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce. Wybór nie jest przypadkowy: przepisy o podatku od nieruchomości należą do najbardziej niejednoznacznych w polskim systemie podatkowym, kluczowe definicje budowli i budynku od lat generują spory o wielomilionowych stawkach, a orzecznictwo – mimo licznych uchwał NSA – pozostaje niestabilne. Komentarz ekspercki, który porządkuje ten chaos, ma dla praktyków wartość trudną do przecenienia.

Jednocześnie QuickMap rozszerza zakres merytoryczny – platforma obejmuje obecnie również moduły prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, odpowiadając na potrzeby kancelarii obsługujących klientów kompleksowo – a wszystko to dostępne z poziomu aplikacji mobilnej na każdym telefonie.

