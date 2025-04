Wypełnione ankiety zawierały twarde dane liczbowe, które trzeba było policzyć, zestawić i podsumować. Część przekazanych nam informacji stanowiły jednak opisy podjętych w ubiegłym roku działań: sukcesów odniesionych w postępowaniach prowadzonych w sądach i urzędach, zaangażowania w niesienie nieodpłatnej pomocy dla potrzebujących osób i organizacji czy starań o poprawę jakości przepisów podatkowych. Zgłoszenia w tych kategoriach wymagały dogłębnej analizy, więc zwycięzców wskazały powołane przez nas kapituły.

Przesłane dane wskazują, że rynek doradztwa podatkowego był w ubiegłym roku stabilny. Nie było wydarzeń, które wpłynęłyby na branżę, takich, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, jak lockdown związany z pandemią czy bałagan spowodowany Polskim Ładem. Stopa inflacji systematycznie (choć powoli) spada, a do wojny za naszą wschodnią granicą zdążyliśmy się już (jakkolwiek źle by to brzmiało) przyzwyczaić. Liczba doradców pracujących w ankietowanych podmiotach nieznacznie się zwiększyła, a prawie trzy czwarte firm i kancelarii mogło pochwalić się wzrostem przychodów ponad stopę inflacji.

Z ankiet wynika także, że firmy i kancelarie stawiają na innowacje, nowe technologie ułatwiające rozliczanie podatków i na wykorzystanie sztucznej inteligencji. Powstają narzędzia, które wyszukują interpretacje i wyroki sądów dopasowane do konkretnego zagadnienia, analizują je i wyciągają wnioski. Mamy już możliwość automatycznego przygotowania dokumentów. Wykorzystanie takich narzędzi skraca czas przygotowania opinii i poprawia ich jakość, a więc wpływa na efektywność świadczonych usług. Kto chce zachować pozycję na rynku, już teraz musi poważnie podejść do inwestowania w nowe technologie i narzędzia wykorzystujące AI. W przeciwnym razie zostanie daleko w tyle za konkurencją.

Dziękuję państwu za udział w 19. rankingu, gratuluję zwycięzcom i życzę sukcesów w 2025 r.