Strony często wolą dotrwać do wyroku, niż się godzić. A sądy, choć już od 18 lat mają podstawę do skierowania sprawy do mediacji, nie zawsze to robią. Zależy to często od dobrej woli sędziego. Mało tego, zdarza się, że nawet pełnomocnicy stron wyraźnie optują za takim rozwiązaniem.

– Zdarzają się sądy „pancerne”, w których w ogóle nie mamy możliwości, by zadzwonić do sędziego albo się z nim spotkać i po prostu porozmawiać o sprawie – żali się Maciej Bobrowicz, radca prawny i mediator.

Bywa jednak zupełnie inaczej.

– Sam nieraz zachęcam pełnomocników stron, by siedli do stołu. Zdarzało się, że wystarczyły dwa telefony do nich, a potem wpływała do sądu ugoda na kilkadziesiąt milionów złotych – relacjonuje sędzia Rafał Wagner, wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie.

Mediator powinien być osobą godną zaufania

Jednak nawet wtedy, gdy sędzia przejawia dobrą wolę co do mediacji, nieraz ma kłopot ze skutecznym wyborem mediatora.