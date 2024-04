Najwięksi i najlepsi znawcy podatków w Polsce. Znamy wyniki rankingu "Rzeczpospolitej"

— Presja na unikanie opodatkowania będzie źle przyjęta i w efekcie wpłynie negatywnie na kurs spółki i zaufanie do niej. — podkreśla Roman Namysłowski, partner w Crido.

Doradcy podatkowi: z pożytkiem dla podatnika i państwa

Sami doradcy podkreślają, że ich wiedzę powinno się wykorzystywać nie tylko po to, by biznes nie przepłacał danin publicznych, ale też dla pożytku finansów publicznych. Dzisiejsza sytuacja międzynarodowa wymusi zwiększone wydatki m. in. na zbrojenia, a swoje rosnące potrzeby mają też samorządy. - Tymczasem obserwujemy stagnację we wpływach budżetu z podatków dochodowych, VAT i akcyza nie są z gumy, a system podatków zasilających samorządy też mógłby być znacznie bardziej efektywny – zauważa Wojciech Krok z kancelarii Parulski i Wspólnicy. Dodaje, że to właśnie doradcy podatkowi mogą do takich dyskusji wnieść poważną wartość dodaną.

Z kolei Mateusz Pociask, partner w EY też zauważa, że właściwa polityka fiskalna może istotnie wpływać na stymulowanie inwestycji i co za tym idzie wzrost produktu krajowego brutto.

— Spory wpływ na zagraniczne inwestycje, a zatem także na rynek doradztwa może mieć też spodziewana w najbliższych miesiącach decyzja władz co do kształtu tzw. globalnego podatku minimalnego. Jego istotą jest wyrównywanie różnic w opodatkowaniu międzynarodowych korporacji w różnych jurysdykcjach. Jeśli zostanie on tak skonstruowany, że te międzynarodowe firmy nie będą zobowiązane dopłacać podatku w krajach macierzystych w związku z działalnością prowadzona w Polsce, będzie to dodatkowa zachęta do inwestowania w naszym kraju — uważa ekspert.

Jednak podstawową rolą doradców podatkowych będzie pomoc klientom, zwłaszcza biznesowym w poprawnym wywiązywaniu się z obowiązków fiskalnych.

— W naszym zawodzie nie można narzekać na brak pracy — mówi Andrzej Ladziński, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.