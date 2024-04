Wyróżnienia za szkolenie przyszłych doradców podatkowych i autorskie narzędzie

Za kreatywne podejście do szkolenia przyszłych doradców podatkowych wyróżniono firmę Gardens Tax & Legal, która przygotowała kurs „Dzień dobry egzamin”. To innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące zaawansowaną platformę edukacyjną, które pomaga w przygotowaniu się do egzaminu na doradcę podatkowego. – W ramach kursu zastosowano szereg rozwiązań przyjaznych dla użytkownika, opierających się na mechanizmie „spaced repetition”, pozwalającym zoptymalizować ilość czasu niezbędnego do nauki, dającym możliwość konsultacji z twórcami kursu, a także dostęp do szkoleń ze swojego smartfona – wylicza Jakub Kozioł.

Drugie wyróżnienie trafiło do LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz za autorskie narzędzie pozwalające na kompleksowe wyliczenie obciążeń podatkowych dla różnych form zatrudnienia i działalności, jak również spółek oraz m.in. estońskiego CIT i fundacji rodzinnej. – Kapituła doceniła stworzenie autorskiego narzędzia LTCA, które pozwala obliczyć obciążenia podatkowe w 200 różnych wariantach. Skorzystało z niego 120 tys. użytkowników, a więc imponująca liczba podmiotów – nie ma wątpliwości Ewa Szadkowska, szefowa działu prawo w „Rzeczpospolitej”.

rp.pl/Weronika Porębska

OPINIE CZŁONKÓW KAPITUŁY

Jakub Barwaniec, Co-founder i CEO Pergaminu – platformy do automatyzacji umów

Widać, że wdrażanie czy tworzenie innowacji dotyczy w pierwszej kolejności globalnych, bogatszych podmiotów. Z kolei mniejsze zasoby zachęcają do bardziej kreatywnego podejścia. To dobrze, że firmy z obszaru doradztwa podatkowego nie myślą w kontekście innowacji i cyfryzacji wyłącznie o obszarze operacyjnym i ułatwieniu pracy na linii doradca–klient, ale wchodzą też w tworzenie narzędzi do samoobsługi prawnej czy ułatwianie dostępu do fachowej wiedzy. Staraliśmy się dostrzec te działania i docenić ich wartość, uwzględniając zasoby poszczególnych uczestników konkursu.



Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych