Poważny pożar dwóch pociągów w Poznaniu. Ewakuowano kibiców

W rozmowie z Interią oficer prasowy wielkopolskiej PSP poinformował, że na szczęście nikomu z podróżnych nic się nie stało. "Podczas postoju na stacji Górczyn pociągu z kibicami Legii Warszawa jadącymi na mecz w Poznaniu doszło do pożaru wagonu towarowego. Od niego zapalił się wagon osobowy. Nikt nie ucierpiał. Szacujemy straty. Wylegitymujemy kibiców. Ustalamy przyczyny i przebieg tego wydarzenia" - czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych przez wielkopolską policję.

Poznań: Niedaleko stacji Górczyn doszło do pożaru pociągów. Ewakuowano 1000 osób

Ze względu na pożar ewakuować trzeba było około 1000 osób. W asyście policji kibice przemaszerowali na pętlę autobusową na Górczynie. Stamtąd podstawionymi autobusami ruszyli w kierunku stadionu Lecha. Policja zapewnia, że ewakuacja i przemarsz przebiegały spokojnie oraz bez zakłóceń.

Na razie nie ma potwierdzenia, jak doszło do wypadku. RMF FM podaje, że nic nie wskazuje na to, by pasażerowie pociągu mieli cokolwiek wspólnego z wybuchem pożaru.

Na miejscu zdarzenia oględziny mają przeprowadzić śledczy oraz biegli. Zweryfikują oni, dlaczego kontener ze sprzętem RTV stanął w płomieniach.