Ewakuacja pociągu z Parlamentu Europejskiego. „Posłowie i dzieci w pierwszej kolejności”

Posłowie do Parlamentu Europejskiego i dzieci na pierwszym miejscu

Widząc, jak niektórzy posłowie do Parlamentu Europejskiego wsiadają do taksówek, jeden z asystentów parlamentarnych zażartował, że podczas ewakuacji Parlament postawił na pierwszym miejscu „posłów do Parlamentu Europejskiego i dzieci na pierwszym miejscu”.

Bas Eickhout, poseł do Parlamentu Europejskiego z Partii Zielonych, powiedział, że opóźnienie dało mu „dobrą okazję, aby nadrobić zaległości ze wszystkimi, z którymi nie rozmawiał w tym tygodniu”.

Parlament Europejski czarteruje specjalne pociągi dla swoich członków i personelu, żeby mogli przemieszczać się między Brukselą a Strasburgiem, gdzie mieszczą się siedziby parlamentu.