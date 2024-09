W poniedziałek „Gazeta Wyborcza” opublikowała jednak nowe informacje w tej sprawie. Według nich w aucie, który wjechał w tył forda, jechał jeszcze jeden mężczyzna. Miał się on oddalić z miejsca wypadku lub „nie został zidentyfikowany jako osoba, która jechała Volkswagenem” – jak pisze dziennik. Według tego źródła mężczyzna w niedzielę uciekł ze szpitala, do którego trafił po wypadku. „GW” podała, że obecnie trwają jego poszukiwania.

W poniedziałek potwierdził to Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W rozmowie z TVN Warszawa przekazał, że akta sprawy mają jeszcze tego samego dnia wpłynąć do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście. Dodał, że w istocie volkswagenem poruszał się jeszcze jeden mężczyzna i najprawdopodobniej – według śledczych – to on kierował autem, które uderzyło w forda.



Serwis brd24.pl informował wcześniej, że po wypadku mężczyźni z arteona „mieli zostawić na ulicy konającą współpasażerkę”, a „sami mieli kręcić się na poboczu udając najpierw, że w ogóle nie jechali tym samochodem”. Ten sam portal ujawnił, że w volkswagenie miały znajdować się butelki z alkoholem oraz mandat od drogówki na kwotę 2 tys. zł.