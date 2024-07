Nurt Pilicy porwał czwórkę dzieci. Akcja ratunkowa białobrzeskiego WOPR

Naszym głównym zadaniem jest, by cała metropolia stała się atrakcyjnym miejscem do życia i przyciągała kolejne osoby, które by się u nas osiedlały. Jednym z pomysłów jest, by teren całej metropolii stał się jednym miastem, a jego potencjał był bardziej widoczny – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.