Czy wtedy wyprawa ta też była taka droga?

Już 2017 zarezerwowałem te wyprawę. Byłem wtedy jednym z pierwszych, którzy się na to zdecydowali i zapłaciłem 110 tysięcy dolarów (przy dobrym kursie: 1.35). Dziś kosztuje to już ok. 250 tysięcy dolarów. Do tego dochodzą lot i inne wydatki.

Czytaj więcej Komentarze Bogusław Chrabota: Titan, nowe ofiary Titanica? Załoga wiedziała, że igra z losem Ponad sto lat po zatonięciu słynny Titanic wciąż tak bardzo kusi poszukiwaczy przygód, że nie bacząc na niebezpieczeństwo, schodzą na dno oceanu. Celebrycka załoga wyprawy na Titanie jest o krok od śmierci.

Jak należy sobie wyobrazić warunki, jakie panują na pokładzie tej łodzi? Podejrzewam, że nie ma tu mowy o jakiejkolwiek wygodzie.

To prawda. Siedzisz na podłodze, która ma mniej więcej 2,5 metra długości i 1,4 metra szerokości. Na pokładzie nie ma nawet krzesła. Nie możesz ani leżeć, ani stać. Wszyscy są bardzo blisko siebie, miejsca jest niewiele, nie możesz więc mieć lęku przed kontaktem fizycznym. Jeśli ktoś chce wyjrzeć na zewnątrz, inni muszą przesunąć się do innej części i obserwować wszystko przez kamerę. Temperatura wynosi 4 stopnie Celsjusza, to wszystko jest bardzo męczące. Jeśli spędzasz tam 60, 70, 80 godzin, to musi być koszmar. Masz przecież różne potrzeby, jak chociażby skorzystania z toalety. Co tam się dzieje, to trudno sobie wyobrazić. To horror.