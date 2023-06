Mniej dzieci ginie w wypadkach drogowych

Najnowszy dramat: w Ząbinowicach na Pomorzu dwuletni chłopiec został śmiertelnie potrącony samochodem przez swoją 51-letnią babcię na prywatnej posesji. Kobieta była trzeźwa.

Liczba wypadków z dziećmi jako poszkodowanymi systematycznie maleje. W roku ubiegłym na drogach zginęło 53 dzieci, a 1,8 tys. doznało obrażeń. Dekadę temu takich małoletnich ofiar było 90, a 3,9 tys. zostało rannych.

W poprzednich latach było gorzej. Jeszcze w 2012 r. dzieci uczestniczyły w blisko 3,7 tys. wypadków – czyli niemal co dziesiątym, do jakiego doszło w kraju. Pięć lat później takich zdarzeń było 2,8 tys., a w roku ubiegłym – 1,8 tys. „W ciągu dekady liczba wypadków z udziałem dzieci spadła więc o ponad 51 proc.” – wskazują eksperci ITS.

Łącznie w ciągu dekady (lat 2012–2022) w 29 tys. wypadków życie straciło 730 dzieci (2 proc. ogółu zabitych na drogach). Z kolei ponad 27,6 tys. odniosło obrażenia (to ok. 6,9 proc. ogółu rannych). „Statystyki, które z roku na rok ulegają poprawie, stanowią kontrargument wobec powszechnie przywoływanego mitu, że dzieci są najbardziej narażoną grupą w ruchu drogowym” – wskazują autorzy analizy.

Najtrudniejszy okres to miesiące letnie. – Wtedy dochodzi do największej liczby wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. Szczególnie w czerwcu, w godzinach rannych i wczesnym popołudniem, czyli w drodze do i ze szkoły – wylicza Anna Zielińska.

Jak uczyć dzieci bezpiecznie poruszać się po drogach?