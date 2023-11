Firmy w lepszych nastrojach, częściej planują podwyżki

Do 23 proc. wzrósł w listopadzie odsetek przedsiębiorstw, które w najbliższych trzech miesiącach planują podwyżki wynagrodzeń. To najwięcej od lutego tego roku i o 5 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej - wynika z ogłoszonego w środę listopadowego raportu MIK (Miesięczny Indeks Koniunktury) przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Planowane podwyżki i zapowiadany przez co ósmą z badanych firm wzrost zatrudnienia w najbliższych miesiącach potwierdzają widoczną w listopadowym MIK poprawę nastrojów polskich przedsiębiorstw. Wskaźnik MIK podniósł się w listopadzie do najwyższego w tym roku poziomu 103,9 pkt. - co oznacza przewagę optymistów wśród firm - i jest aż o 14,2 pkt. wyższy niż rok wcześniej. Najbardziej pozytywne nastroje są w firmach produkcyjnych, usługowych i budowlanych.

Do 38 proc. wzrósł też odsetek firm, które w ostatnich trzech miesiącach inwestowały w aktywa materialne i niematerialne, co najmniej tyle samo lub więcej niż w poprzednim kwartale. To najwięcej od początku 2022 r. i o 9 pkt. proc. więcej niż w listopadzie zeszłego roku.

Lepsze nastroje w firmach

Jak ocenia Urszula Kłosiewicz-Górecka, starszy analityk w Zespole Foresightu Gospodarczego PIE, poprawa MIK ma główne źródła zmian na krajowym rynku. - Jest to efekt nie tylko wyciszania emocji w otoczeniu społeczno-gospodarczym firm, ale również, a może przede wszystkim, utrzymujących się pozytywnych trendów w działalności przedsiębiorstw. Dotyczą one płynności finansowej, wynagrodzeń oraz wprawdzie słabnących, ale wciąż pozytywnych nastrojów dotyczących zatrudnienia - wyjaśnia ekspertka.