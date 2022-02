Urodził się w Stanisławowie 28 kwietnia 1938 r. w rodzinie żydowskiej, w czasie wojny ukrywany pod fałszywym nazwiskiem. Rodzice zginęli w 1944 r., po wojnie wychowywał się w Berlinie u wuja – Jakuba Prawina, generała Ludowego Wojska Polskiego, szefa Polskiej Misji Wojskowej w Niemczech. Krótko studiował w Leningradzie, potem w Warszawie. Karierę dziennikarską zaczynał jako 18-latek w „Sztandarze Młodych" w 1956 r., ale już w 1959 r. dołączył do zespołu tygodnika „Polityka", z którym był związany aż do śmierci. W 1961 r. zdobył dzienniki Adolfa Eichmanna, które „Polityka" publikowała jako jeden z dwóch tytułów na świecie. Pisał teksty do kabaretów „Dudek" i „Pod Egidą" Jana Pietrzaka. W latach 1997–2002 był ambasadorem Polski w Chile. Przez cały czas był aktywny zawodowo. Pisał książki, felietony. Obecny był także w internecie, gdzie od 2006 r. prowadził bloga „En Passant". Był ojcem dziennikarki Agaty Passent.