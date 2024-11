Materiał powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem ESG

Podczas Forum Innowatorów ESG, które odbyło się w dniach 13-14 listopada w Centrum Giełdowym w Warszawie, zostały zaprezentowane najbardziej optymalne rozwiązania do raportowania zgodnie z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Zestawienie zostało opracowane przez CSRinfo. Na podium znalazło się m.in. narzędzie IBM Envizi, zaprojektowane z myślą o dużych grupach kapitałowych. Umożliwia ono zarządzanie danymi w organizacji, integrację systemów oraz automatyczne pobieranie części danych. Jego moduł ESRS zapewnia kompleksowe wsparcie w raportowaniu. Bo to właśnie zarządzanie danymi i ich jakość jest największym wyzwaniem w transformacji łańcucha wartości.

Jak wyjaśniała Katarzyna Żuławska, Dyrektor finansowy, EMBE PRESS to właśnie liczenie śladu węglowego jest dużym problemem, zwłaszcza, gdy dane nie były wcześniej gromadzone. Policzenie, kto ile kilometrów przejechał, jakim samochodem – zasilanym gazem, benzyną czy dieslem, ile tysięcy kilometrów zostało wylatanych samolotami, jest ogromnym wyzwaniem. Problematyczna jest również kwestia współpracy z partnerami zewnętrznymi, szczególnie spoza Europy. To wymaga dodatkowego dużego wysiłki, gdyż firmy działające w innych państwach często nie są zobligowane do przestrzegania takich samych norm, jak firmy działające w Europie.

Odnosząc się do swojej przedmówczyni Paweł Rafalski, CEO, SOLET, dystrybutora m.in. narzędzia do raportowania IBM Envizi, wskazał na ogromną rolę systemów technologicznych w optymalizacji zarządzania danymi. - Systemy wspierają procesowanie elementów ESG, pomagają w zbieraniu danych, ich analizie i raportowaniu – mówił, podkreślając konieczność inwestycji w platformy umożliwiające jednolity przepływ informacji. - Koszt pozyskania dobrej jakościowo informacji jest w organizacjach bardzo wysoki, bo angażuje szereg osób, szereg rzeczy, spraw, obliczeń, które trzeba wykonać. Systemy są po to, aby tę sytuację zoptymalizować – dodał.

Rozmowa: Paweł Rafalski, CEO, Solet

Jacek Dudkiewicz, Chief Sustainability Officer, Rhenus Logistics dodał: - Kluczowe jest zadbanie o single source of truth. Tak, aby dane były spójne i wiarygodne dla audytorów. Należy zadbać o fundamenty w postaci dobrego zarządzania danymi – stwierdził.

Od lewej: Katarzyna Żuławska, Dyrektor finansowy, EMBE PRESS, Paweł Rafalski, CEO, SOLET, dr Alina Skorb-Gała, Menedżer obszaru ESG w Grupie Kapitałowej Energa. Foto: Foto: Mat. Partnera

Fundament transformacji: Mapowanie i analiza łańcucha wartości

Również dr Alina Skorb-Gała Menedżer obszaru ESG w Grupie Kapitałowej Energa podkreśliła, że zidentyfikowanie wszystkich uczestników łańcucha dostaw było jednym z największych wyzwań w działaniach związanych z ESG.

- Transformacja łańcucha wartości zaczyna się od jego dogłębnego zrozumienia i mapowania. Największym wyzwaniem było zidentyfikowanie wszystkich uczestników naszego łańcucha dostaw. Musieliśmy przeprowadzić szczegółowe analizy w każdej spółce, pytając o ich dostawców, odbiorców i specyfikę funkcjonowania w danym obszarze. Dodatkowym wyzwaniem okazała się różnorodność systemów, które obsługują te procesy – niemal każda spółka korzystała z innego rozwiązania. Ostatecznie zidentyfikowaliśmy 20 tys. podmiotów, przy czym aż 95 proc. kosztów generuje jedynie 700 z nich – wyliczyła dr Alina Skorb-Gała. - Uświadomienie sobie, ile podmiotów znajduje się w łańcuchu dostaw pozwala zoptymalizować pewne procesy pod kątem finansowym. Warto dbać o zdywersyfikowaną bazę dostawców, ale czasami okazuje się, że jest ich zbyt wielu, zwłaszcza, gdy każdy podmiot w ramach grupy kapitałowej ma swoją odrębną bazę – dodała przedstawicielka Energi SA.

Od lewej: Od lewej: Jacek Dudkiewicz, Chief Sustainability Officer, Rhenus Logistics, Katarzyna Żuławska, Dyrektor finansowy, EMBE PRESS, Paweł Rafalski, CEO, SOLET. Foto: Foto: Mat. Partnera

Anna Wojciechowska, Director of Sales and Marketing, ROBYG S.A., wskazała z kolei na różnice w punktach startowych poszczególnych krajów i branż, co utrudnia jednolite podejście do transformacji w całej Unii Europejskiej - Dekarbonizacja w Polsce to zupełnie inne wyzwanie niż w Europie Zachodniej np. w Niemczech czy Francji – podkreśliła.

Dane jako kręgosłup transformacji

Transformacja łańcucha wartości nie jest możliwa bez bliskiej współpracy z partnerami biznesowymi. Katarzyna Żuławska zaznaczyła, że w jej firmie aż 70% śladu węglowego pochodzi z zakupionych materiałów i usług. A to oznacza, że strategia dekarbonizacji powinna się opierać na partnerstwie i współpracy. Dlatego dekarbonizacja wymaga wspólnego działania i edukacji partnerów.

Paweł Rafalski, CEO, Solet dodał podczas dyskusji: - Duże firmy muszą wspierać mniejsze podmioty w łańcuchu wartości, tłumacząc wymogi i pomagając im je spełniać.

ESG to także społeczna odpowiedzialność

Znaczenie aspektów społecznych w transformacji łańcucha wartości zostało podkreślone przez Katarzynę Żuławską, która zwróciła uwagę, że ESG to także społeczna odpowiedzialność biznesu, a we współpracy z dostawcami nie chodzi tylko o policzenie śladu węglowego, ale również o to, czy wyznają oni takie same wartości.

Jednocześnie zwrócono uwagę, że na końcu każdego łańcucha znajduje się klient, którego również należy edukować.

Od lewej: Jacek Dudkiewicz, Chief Sustainability Officer, Rhenus Logistics, Katarzyna Żuławska, Dyrektor finansowy, EMBE PRESS, Paweł Rafalski, CEO, SOLET, dr Alina Skorb-Gała, Menedżer obszaru ESG w Grupie Kapitałowej Energa, Anna Wojciechowska, Director of Sales and Marketing, ROBYG S.A., dr Jolanta Turek, Adiunkt, Szkoła Główna Handlowa. Foto: Foto: Mat. Partnera

- Zaangażowanie klientów zależy od specyfiki branży. W przypadku sektora spożywczego czy kosmetycznego jest ono zazwyczaj wyższe, gdyż wiąże się z mniejszym wysiłkiem finansowym. Natomiast w budownictwie wyzwaniem nie jest edukacja w sensie teoretycznym – informowanie o zagrożeniach klimatycznych i edukacja o ochronie planety, czy mówienie o przyszłości za 50 czy 100 lat oraz podawanie inspirujących przykładów. Kluczowym sposobem zmiany nawyków konsumenckich i edukowania w tej branży jednak argumentacja finansowa: pokazywanie klientom, ile mogą zaoszczędzić, wybierając mieszkanie lub budynek o lepszych parametrach w zakresie efektywności energetycznej... Obecnie większe zainteresowanie przy zakupie nieruchomości budzą u klienta kwestie finansowe niż środowiskowe czy społeczne i nie sądzę, aby szybko się to zmieniło – mówiła Anna Wojciechowska z firmy ROBYG S.A.

Z kolei dr Alina Skorb-Gała wskazała, że w sektorze energetycznym klienci coraz bardziej interesują się zieloną energią, co napędza transformację. – Klienci Energi są zainteresowani zakupem zielonej energii, wyprodukowanej z odnawialnych źródeł. Warto zaznaczyć, że prawie połowa sprzedawanej przez nas energii pochodzi właśnie z OZE – zaznaczyła dr Alina Skorb-Gała.

