Polacy tracą wiarę w swój konsumencki wpływ na zrównoważony rozwój

Wprawdzie cenimy firmy kierujące się wartościami i zaangażowane w zrównoważony rozwój (ESG), ale dzisiaj ma to dużo mniejszy wpływ na nasze wybory zakupowe niż w optymistycznym okresie wzrostu przed pandemią. Tak można podsumować wyniki tegorocznej, IX już edycji badania, w którym Francusko –Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) od dekady sprawdza świadomość i nastawienie konsumentów oraz firm do kwestii związanych z CSR i ESG, czyli do odpowiedzialnego i zrównoważonego prowadzenia biznesu.

Reklama

Tegoroczne badanie dowodzi, że ostatnio nastawienie obu grup do ESG się zmienia. I to niekoniecznie na lepsze.

Polak rzadziej patrzy na wartości firm

Zmianę wśród konsumentów widać choćby po udziale osób unikających kupowania produktów firm, które negatywnie oddziałują na swoje otoczenie. W tegorocznym badaniu, które w listopadzie przeprowadziła Havas Media Network Poland, takie nastawienie zadeklarowało 46 proc. Polaków. To wprawdzie nieco więcej niż jesienią 2023 r. (43 proc.) ale sporo poniżej wskazań sprzed pandemii Covid -19.

Czytaj więcej Rynek pracy Zielone pomysły na przyszłościową zmianę kariery zawodowej Niemal w każdej branży przybywa ofert pracy związanej ze zrównoważonym rozwojem. 34 proc. firm w Polsce planuje zwiększyć w ciągu najbliższego roku zatrudnienie w obszarze ESG.

Wówczas , n.p. w 2018 r., aż 58 proc. badanych Polaków unikało produktów firm, które negatywnie oddziałują na swoje otoczenie. Wtedy też znacznie częściej niż dzisiaj uczestnicy badania podkreślali, że ważne jest dla nich, by firmy i marki odwoływały się do konkretnych wartości a także nie były obojętne na sytuację na świecie. Odsetek tych wskazań spadł w tym czasie z 62 do 53 proc. obecnie.