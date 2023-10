- Natomiast mamy do czynienia z nową sytuacją w naszym parlamentaryzmie, że pomimo tego, że my wygraliśmy wybory, mamy najwięcej posłów, to prawdopodobnie nie zbudujemy większości - mówił Sebastian Kaleta.

Powstanie koalicja PiS-PSL?

We wtorek i w środę w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą reprezentowane w Sejmie X kadencji. Oficjalne wyniki wyborów 2023, podane przez PKW, pokazują, że w nowym Sejmie PiS będzie miało 194 mandaty, Koalicja Obywatelska - 157, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, zaś Konfederacja - 18. Ewentualna koalicja KO-TD-NL miałaby 248 głosów.

Polityk Suwerennej Polski został w RMF FM zapytany, czy obecny obóz władzy wierzy, że uda mu się utworzyć koalicję z PSL. - Ja uważam, że zbudowanie koalicji z PSL-em jest niemożliwe w tym momencie. To jest moja opinia, ale być może w naszym gronie klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość znajdą się tacy negocjatorzy, którzy spowodują, że PSL zgodzi się realizować nasz program wyborczy w zamian za to, że my część ich programu zrealizujemy - oświadczył Sebastian Kaleta.

Wiceminister sprawiedliwości ocenił, że politycy PSL "już się wycofują ze swojego programu, bo w perspektywie mają rządy z Donaldem Tuskiem, który wiadomo, że łamie obietnice". Dodał, że ocenia szanse na zbudowanie koalicji PiS-PSL jako małe. Wcześniej możliwość utworzenia koalicji z PiS odrzucali w publicznych wypowiedziach politycy partii kierowanej przez Władysława Kosiniaka-Kamysza.