Na subwencjach nie kończą się pieniądze z budżetu. Partie dostaną też jednorazowe dotacje za każdy uzyskany mandat posła i senatora. Przy obliczeniach bierze się pod uwagę sumę wydatków komitetów na kampanię. Np. po wyborach w 2019 roku PiS dostało 30 mln zł, a KO – 25,5 mln zł.

Kasa dla partii Hołowni

Choć wszystkie partie dostaną rekordowe kwoty, najmocniej zastrzyk finansowy odczuje jedna z nich – Polska 2050 Szymona Hołowni. Subwencją dla Trzeciej Drogi, zgodnie z umową koalicyjną, podzieli się po połowie z PSL, jednak i tak 7,5 mln zł to dla niej – jak przyznają działacze – astronomiczna suma. Wszystko dlatego, że dotąd musiała sobie radzić bez pieniędzy z budżetu.

Na co wyda subwencję? – Nie jestem co prawda członkiem partii, ale mimo to mogę zapewnić w jej imieniu, że żadna złotówka nie zostanie zmarnowana – mówi poseł Polski 2050 Tomasz Zimoch. – Pieniądze pójdą na ekspertyzy i budowanie strategii naszej formacji, a na pewno nie wchodzi w grę przepuszczenie ich na ochronę dla przewodniczącego czy na zakup cygar – ironizuje.

To aluzja do kontrowersyjnych wydatków innych partii. PiS od kilkunastu lat łoży nawet 2 mln zł rocznie na ochronę prezesa Jarosława Kaczyńskiego przez Grom Group. O zakupach PO w sklepie z cygarami napisał zaś w 2013 roku „Newsweek”. PO tłumaczyła potem, że były tam kupowane ciastka. To tylko kilka z licznych przykładów zaskakujących wydatków dużych partii, choć oczywiście dominującą rolę odgrywają środki na fundusz ekspercki, prawników czy usługi marketingu.

Wszystko dlatego, że wydatki z subwencji kształtowane są z dużą dowolnością. O wiele większe rygory prawne są po stronie przychodów. Mały błąd, np. przyjęcie pieniędzy z zagranicznego konta, może skutkować odrzuceniem sprawozdania przez PKW i utratę subwencji z budżetu.