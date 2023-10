Wszystkie afery zostaną rozliczone. Podobnie jak wszystkie przypadki niegospodarności. Od afery respiratorowej, przez elektrownię Ostrołęka, kończąc na CPK. Wspólnie z posłem Jońskim próbowaliśmy skontrolować inwestycję, jaką jest CPK, ale nie starczyło nam czasu na dokładne sprawdzenie. Ale już w tej chwili wiemy, jaki był cel, czyli zgrupować nieruchomości po to, żeby je później sprzedać i się urządzić. Chcemy zablokować te procesy i poddać ich wszystkie projekty audytowi. Winni konsekwencji będą mieli postawione zarzuty i będą odpowiadać karnie oraz majątkowo. Każda niegospodarna decyzja zarządu spółki i ministra zostanie rozliczona.

Podtrzymujecie swój postulat o Trybunale Stanu dla Beaty Szydło?

Tak, wszystkie sprawy trzeba będzie po kolei kierować do Trybunału. Jednak za nim to zrobimy, to trzeba będzie uporządkować sytuację w Sądzie Najwyższym. Mamy rzecznika praw dziecka, który został wybrany z wadą prawną, ponieważ nie miał wystarczającego doświadczenia do objęcie tej funkcji. Podobnie jest z głównym inspektorem danych osobowych. Wiele stanowisk wymaga weryfikacji i uporządkowania. Bardzo istotnym tematem jest także Trybunał Konstytucyjny, który jest dziś absolutnie sparaliżowany walką dwóch frakcji – Kaczyńskiego i Ziobry. Tam też trzeba jak najszybciej umożliwić działanie trzem sędziom, którzy zostali do niego powołani uchwałą poprzedniej kadencji.

Czy Donald Tusk będzie premierem na pełną kadencję? Może będzie tak, jak mówił Mateusz Morawiecki podczas debaty, i Tusk ma już obiecane jakieś zagraniczne stanowisko?

Nie wiem, o czym wie Mateusz Morawiecki. Osobiście życzyłbym sobie tego, żeby Morawiecki zaczął przygotowywać swoje oświadczenia majątkowe, podobnie jak jego żona. Zmienimy prawo i sprawimy, że nie będzie już więcej takich świętych krów jak Morawiecki, który jest spekulantem nieruchomościowym i w dziwnych okolicznościach nabywa działki kościelne, a później je sprzedaje. Chcemy pokazać jego powiązania ze spółkami Skarbu Państwa i majątkiem publicznym. Jego chowanie głowy w piasek i udawanie idioty musi się skończyć. Czas na odpowiedzialność, przejrzyste państwo i uczciwych polityków. PiS zrobił z Polski stajnie Augiasza. W piątek byliśmy z posłem Jońskim w NCBiR i witali nas na korytarzu, mówiąc, że wstyd im jest tutaj pracować. Zwolnili kilkudziesięciu dyrektorów, którzy byli tam od początku.