Szef MON: To, co robi Tusk, to nikczemność

Minister obrony Mariusz Błaszczak ocenił w TVP Info, że lider opozycji próbuje w ten sposób "zdestabilizować sytuację" w Wojsku Polskim.



Zaprzeczył też informacjom, przekazywanym przez Donalda Tuska, twierdząc zarazem, że próbuje on "wciągnąć wojsko w kampanię wyborczą, przy użyciu emerytowanych generałów".



- Można powiedzieć, że to są ośmiogwiazdkowi generałowie. Te osiem gwiazdek, to oczywiście nawiązuje do tych wulgaryzmów, którymi się posługują - mówił Błaszczak przypominając, że oznaczeniem najwyższego stopnia generalskiego są cztery gwiazdki.



- Można używać najcięższych słów, żeby określić to, co Tusk robi. To jest nikczemność, to jest nieprawda, on manipuluje – przekonywał Błaszczak.

Szef MON stwierdził, że za polską granicą trwa wojna, a rząd Zjednoczonej Prawicy prowadzi "największą w historii" modernizację wojska. Błaszczak oświadczył, że "Polska musi być bezpieczna, a pod rządami PiS jest bezpieczna".