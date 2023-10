Wybory parlamentarne już w najbliższą niedzielę.



W piątek o północy zaczyna się cisza wyborcza. Pozostały do niej czas politycy wykorzystują, by namawiać sympatyków, wątpiących i niezdecydowanych do głosowania na swoją partię.



Nie inaczej robi była premier, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Beata Szydło.



Podczas spotkania z sympatykami PiS w Skarżysku-Kamiennej 9 listopada Szydło zachęcała uczestników, by chodzili po domach swoich sąsiadów i znajomych i namawiali do oddania głosu na partię Kaczyńskiego.



- W tym tygodniu chodzimy od sąsiada do sąsiada, rozmawiamy, pytamy: Jak się żyje? - Dobrze się żyje. - No to zagłosuj na PiS. Co ci szkodzi, no co ci szkodzi człowieku, to tylko cztery lata. Więc na te cztery lata spróbuj, zamknij oczy, zaciśnij zęby i zagłosuj na Prawo i Sprawiedliwość - mówiła Beata Szydło.