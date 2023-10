O wyniku wyborów zdecydują niezdecydowani. Co ich łączy?

Kluczową kwestią dla wyników wyborów parlamentarnych pozostaje elektorat niezdecydowany, który jak na razie nie został przekonany przez żadną ze stron politycznego sporu. Odsetek osób, które deklarują, że wahają się, na którą partię oddać głos, lub czy w ogóle wezmą udział w wyborach, wynosi aż 43 proc. To prawie połowa polskiego społeczeństwa. Jakie mogą być powody wahania się wyborców?

Autorzy raportu Fundacji Batorego wyróżniają kilka kwestii: negatywne postrzeganie polityki i trzymanie do niej dystansu, polaryzacja między dwoma największymi partiami PiS i PO, trudność w ocenie aktualnej sytuacji w Polsce, a także brutalność kampanii i przekazów medialnych, które odstraszają dużą część wyborców od angażowania się w politykę. Dość powszechne jest przekonanie o tym, że polityka i politycy są skupieni na konflikcie i własnych interesach, a nie na potrzebach zwykłych ludzi.

Niezdecydowani przestają wierzyć w realną możliwość zmiany rządu

Mimo krytycznych ocen rządów PiS w takich kwestiach jak ścisłe powiązanie państwa i Kościoła, wykorzystywanie TVP do powielania partyjnej propagandy, rosnące ceny w sklepach, wprowadzenie niemal całkowitego zakazu aborcji, zepsucie relacji Polski z UE i wprowadzenie antydemokratycznych rozwiązań w sądownictwie – wielu wyborców nie decyduje się na wybór partii opozycyjnych. Dlaczego?

Autorzy raportu wskazują, że jest to spowodowane działaniami obozu rządzącego, a szczególnie ich silną kontrofensywą medialną, którą cechuje agresywna retoryka i przekonanie o własnym zwycięstwie. Wyborcy oceniają także, że polityka PiS jest skuteczna dzięki transferom społecznym, które wg nich są próbą przekupywania różnych grup wyborców. To sprawia, że niezdecydowani przestają wierzyć w realną możliwość zmiany rządu.

A czy coś łączy wyborców niezdecydowanych? – Niestety i na szczęście – dla partii politycznych – wyborcy niezdecydowani nie tworzą jednolitej grupy – tłumaczy Edwin Bendyk. – Widać np. że wśród tych, którzy chcą iść na wybory, ale jeszcze nie wiedzą, na jaką partię zagłosują, przeważają osoby o poglądach bliskich profilom politycznym partii opozycyjnych. Jeśliby jednak szukać podobieństw, to w naszym raporcie pokazujemy, że zdecydowana większość niezdecydowanych – 81 proc. spośród tych, którzy jeszcze nie są pewni, czy zagłosują w wyborach oraz 62 proc. spośród deklarujących udział w głosowaniu, ale bez wskazania partii – twierdzi, że polityka interesuje ich w bardzo niewielkim stopniu lub nie interesuje wcale. To bardzo ważna cecha, bo osoby te odrzucają obecną skrajną polaryzację debaty politycznej, co w efekcie może doprowadzić do zniechęcenia, demobilizacji i pozostania w domu w dniu wyborów.