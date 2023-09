Byłemu premierowi chodziło zapewne o sondaż SW Research dla rp.pl, w którym zadaliśmy pytanie "Pod rządami której partii Polska byłaby Pana/Pani zdaniem najbezpieczniejsza?". Najwięcej ankietowanych (25,4 proc.) wskazało na PO, 23,9 proc. wybrało PiS. Żadna z pozostałych partii nie przekroczyła w tym sondażu 10 proc., a kolejne miejsca zajęły Lewica, Konfederacja, Polska 2050 i PSL.

Donald Tusk mówił, że więcej Polek i Polaków wskazało KO w tym badaniu niż PiS mimo "gigantycznej propagandy" Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński: Trzeba stworzyć potężną armię

Jarosław Kaczyński powiedział w Gdyni, że sprawy polskiego bezpieczeństwa są dzisiaj "szczególnie aktualne i szczególnie bolesne". Prezes PiS wspomniał m.in. o perspektywie uniknięcia wojny. - Bo przecież mamy wojnę tuż za naszymi granicami - dodał, odnosząc się do wojny Rosji z Ukrainą.

- Nasza recepta i to recepta, którą już w tej chwili realizujemy jest tutaj bardzo prosta. Trzeba stworzyć własną potężną armię i jesteśmy w trakcie budowy tej armii. I trzeba jednocześnie mieć naprawdę dobrych sojuszników, czyli stawiać na tych, którzy mogą i - jak wskazuje doświadczenie - także chcą pomóc - mówił lider Prawa i Sprawiedliwości.

- Naszym celem - to chcę bardzo mocno podkreślić - jest odstraszyć, przekonać Rosjan - bo przecież nikt nie ma wątpliwości, że tutaj o Rosjan chodzi - do tego, by nas nie zaatakowali - deklarował wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego. Dodał, że odpowiedź na to wyzwanie jest przez obecne władze realizowana.