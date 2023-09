Anna Materska-Sosnowska: 75 proc. młodych kobiet uważa, że Polska idzie w złym kierunku

Materska-Sosnowska przedstawiła wyniki raportu "More in Common" badającego zaangażowanie kobiet w politykę w Polsce. Zbadane zostały m.in. chęć do udziału w wyborach i nastroje społeczne.

Reklama

Dr Materska-Sosnowska: Nastroje w polskim społeczeństwie są złe

- Te badania pokazują, że 75 proc. młodych kobiet uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Mieszczą się one w grupie 55 proc. wszystkich Polaków, którzy uważają, że sprawy idą w złym kierunku. Nastroje w polskim społeczeństwie są złe, i to co przebija się na pierwszy plan, to kwestia drożyzny. Wysokie ceny dociskają nas i determinują nasze nastroje. Badania pokazały, że kobiety są zniechęcone do aktywności politycznej. Wynika to przede wszystkim z tego, że są przekonane o tym, że ich głos ma małe znaczenie i nie wiele można zmienić. To z kolei spowodowane jest tym, że kobiety nie rozmawiają o polityce, a przede wszystkim ze stłumienia kobiecej rewolucji z 2020 roku, czyli Strajku Kobiet - stwierdziła ekspertka.

Tam, gdzie zawody są sfeminizowane, tam lekceważy się kobiety Dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka z UW

Politolożka mówiła też o tym, jakie są społeczno-polityczne skutki sporu o aborcję, w kontekście przyszłych wyborów parlamentarnych.