Po sobotniej konwencji w Tarnowie i prezentacji programu nazywanego przez polityków KO „100 konkretów” ruszyła kolejna część kampanii KO, która potrwa aż do marszu 1 października. Kluczowi politycy Koalicji, w tym Donald Tusk i Rafał Trzaskowski odbywają wiece w różnych regionach kraju. Trzaskowski we wtorek w Radomiu, Tusk planuje spotkanie w piątek w Skarżysku - Kamiennej w woj. świętokrzyskim. Zarówno Radom, jak i woj. świętokrzyskie, to dużo trudniejsze wyborczo regiony dla KO niż np. ściana zachodnia, co też pokazuje taktykę Koalicji w obecnej fazie kampanii.

W trakcie spotkań zarówno Tusk, jak i Trzaskowski mówią o programie „100 konkretów”, o projekcie ochrony wyborów (jego szefem ze strony KO jest Sławomir Nitras), marszu 1 października nazwanym „marszem miliona serc” i zwracają się do kobiet. Jak wynika z naszych informacji w najbliższych dniach ma ruszyć kolejna w ramach kampanii akcja, która ma zmobilizować kobiety do głosowania na KO. Ma to być połączone z trasa specjalnego kampanijnego busa, którym polityczki KO będą jeździć po kraju. I opowiadać o już ogłoszonych elementach programu, w tym np. planowanych zmianach dotyczących in vitro, aborcji czy opieki okołoporodowej.

W piątek rusza inna akcja profrekwencyjna pod hasłem #NieŚpijBoCięPrzegłosują z udziałem m.in. samorządowców, prezydentów dużych miast jak Tadeusz Truskolaski, Aleksandra Dulkiewicz, Krzysztof Żuk, Jacek Sutryk czy Rafał Trzaskowski. Akcja ma się zacząć o godz. 12 od konferencji prasowej przed Pałacem Kultury w Warszawie.

Tak ma wyglądać kampania KO aż do marszu 1 października. Nie jest też wykluczone, że Koalicja zacznie przedstawiać uszczegółowienie i kolejne elementy ze swojego pakietu propozycji, w tym gospodarczych. Ale kolejna duża konwencja jest w najbliższym czasie raczej wykluczona.