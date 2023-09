Jacek Nizinkiewicz: Koalicja Obywatelska wygrała z PiS na konwencje

Jeszcze dobrze nie skończyła się konwencja PiS w Końskich, a rządzący już zapowiedzieli kolejną. Co poszło nie tak?

Politycy PiS nie mają tęgich min po sobotnim wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego, Elżbiety Witek, Mateusza Morawieckiego czy Pawła Kukiza. Pierwszy mylił się w swoich wypowiedziach, popadał w dygresje i aluzje, a konkrety które przedstawił są odgrzewanym kotletem. Marszałek Sejmu atakowała Platformę Obywatelską i próbowała przekonać Polaków, że to Donald Tusk jest autorem „piekła kobiet”, przemilczając, że to za rządów PiS były liczne czarne protesty i strajki kobiet. Szef rządu atakował swoje dawne środowisko liberałów, ściągając się już tylko z samym sobą na uwiarygodnienie się w elektoracie PiS. A były muzyk, czyli opolska jedynka PiS, chwalił imię Jarosława Kaczyńskiego, jako najbardziej słownego polityka, a jeszcze niedawno nazywał go nowym Jaruzelskim i zapowiadał się, że do PiS nie pójdzie. Trudno mówić o nowej energii po stronie PiS.

Jarosław Kaczyński nie jest w dobrej formie. Nie tylko nie wyszedł spotkać się z mieszkańcami Końskich, ale też mówił o wszystkim i niczym, potykając się o własne słowa. Niektóre wypowiedzi były kabaretowe. Wicepremier zapowiedział: „Odbudujemy dawne kamienice, pałace, dwory, a nawet dworki, ale nie po to, by tam mieszkali dawni właściciele”.

Po ośmiu latach rządów swojej partii mówił też, że PiS chce… „odzyskać Polskę”. Wpadką było stwierdzenie, że „kobieta w ciąży też ma prawo do życia”. Z elementów programowych PiS uwagę przykuły jedynie emerytury stażowe, ale ten postulat też był już wcześniej wspominany.

Zagubiony Kaczyński, energiczny Tusk

Na tle zagubionego w akcji Kaczyńskiego energicznie wypadł Donald Tusk, który rzucał propozycjami programowymi Koalicji Obywatelskiej. PiS zapowiadało, że ma ich więcej niż Koalicja, która przedstawiła „100 propozycji na 100 dni” rządzenia, ale usłyszeliśmy tylko osiem. I żadna nie była nowa, a wiele z nich to powtarzane sprzed lat niespełnione postulaty. Dzień przed konwencjami PiS nie przedstawiło swojego piątego „konkretu”, ale zaczęło atakować PO, czytając ich programy partyjne sprzed lat, czym potwierdzili, że nie jest prawdą, jak twierdzili przez lata, że partia Tuska nie ma programu. Miała i ma, a jego elementy będą rozkładane na czynniki pierwsze przez analityków i przeliczane przez ekonomistów. Co dalej na 34 dni przed wyborami?