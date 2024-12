- To jest największy rządowy projekt, który wyjdzie z rządu. 240 ustaw do zmiany, ustawa, która właściwie w każdym obszarze wprowadza jakieś zmiany. To projekt, który wprowadza nową instytucję, związku partnerskiego. To jest trochę moje polityczne dziecko, pieczołowicie przyglądam się każdemu przecinkowi – mówiła też.



- Projekt jest cały czas procedowany. Myślę, że będzie zielone światło. Jest bardzo dobry klimat - podsumowała.



Katarzyna Kotula: Jestem konserwatywna jeśli chodzi o związki i wychowywanie w nich dzieci

A co z nastawieniem PSL wobec ustawy o związkach partnerskich? Partia Władysława Kosiniaka-Kamysza była wcześniej sceptyczna wobec projektu przygotowanego przez resort Kotuli, zapowiadała przedstawienie własnego projektu ustawy.



Wypracowaliśmy ustawę, która jest akceptowalna dla większości nawet konserwatywnych polityków Katarzyna Kotula o projekcie ustawy o związkach partnerskich

- Projektu PSL nie ma, natomiast jest wola rozmowy, jest wola spotkania się. Widzę, że jest to zupełnie inny klimat niż w czasie rozmów przed wakacjami. Być może będzie wola ze strony PSL-u, by rozmawiać, co planowali mieć w tej ustawie – odparła Kotula.



Jednocześnie minister ds. równości zapewniła, że procedowana ustawa o związkach partnerskich jest „bardzo konserwatywna”. - Takie jest moje podejście do związków i wychowania dzieci. Moglibyśmy się licytować z wieloma posłami PSL o to, kto jest w tym względzie bardziej konserwatywny, myślę, że ja - podkreśliła. Jak dodała zgadza się z Kosiniakiem-Kamyszem, że "dzieci powinny wychowywać się w związkach sformalizowanych".