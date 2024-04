Jacek Kurski wśród polityków PiS po wyborach samorządowych

Na scenie za prezesem PiS pojawili się czołowi członkowie partii. Wśród nich był Jacek Kurski, były prezes TVP.

O obecność Jacka Kurskiego wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości zapytano w TVN24 Radosława Fogla.

- Faktycznie Jacek Kurski był obecny. Wiele osób było na wieczorze wyborczym. (...) Każdy, kto tam był, cieszył się z naszego dzisiejszego zwycięstwa. Dzisiaj jest czas radości, a od jutra ciężka praca — odpowiedział wymijająco poseł PiS.

Badanie exit poll: Wyniki wyborów do sejmików PAP

- Co do członkostwa w partii, to są decyzje Jacka Kurskiego. My chcemy się poszerzać, chcemy budować wielką partię. Mówił o tym ze sceny Jarosław Kaczyński. Co do kandydatur do europarlamentu, to decyzje będą podejmować władze partii za kilka tygodni — dodał Fogiel.

- Byli tam ludzie, którzy cieszyli się z dzisiejszego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości — wskazał.