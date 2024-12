Co ważne w politycznej rzeczywistości, poparcie dla Konfederacji wśród młodych mężczyzn wynosi aż 38 proc. Na drugim miejscu wśród mężczyzn jest KO z wynikiem 13 proc. Zupełnie inaczej jest, gdy spojrzymy na poparcie wśród młodych kobiet. Wśród nich KO ma 18 proc., a Konfederacja – 13 proc. Aż 29 proc. młodych kobiet jest niezdecydowanych, co może wskazywać na demobilizację po roku rządów koalicji i braku faktycznej realizacji kluczowych obietnic dotyczących praw kobiet, np. w sferze aborcji.

– Może zaskakiwać fakt odwrócenia wyników wyborów do góry nogami. Dwie największe siły w Polsce nie mogą (już) czuć się bezpiecznie. Definitywnie młodzi chcą zmiany – pozostaje pytanie, czy będzie możliwa i do czego może doprowadzić – mówi nam Gagatek.

Polska zbyt konserwatywna czy liberalna? Jest w sam raz

Ciekawe jest spojrzenie na to, czy młodzi ludzie uznają Polskę za kraj, który jest przechylony w jedną lub drugą stronę pod kątem ideowym. Jak się okazuje, aż 44 proc. ankietowanych wskazuje, że Polska jest „w sam raz, ani zbyt konserwatywna, ani zbyt liberalna”. Niemniej 36 proc. badanych uznaje, że Polska jest zbyt konserwatywna (w tym 8 proc. uznaje, że jest „zdecydowanie” zbyt konserwatywna, a 28 proc., że „trochę” konserwatywna). 20 proc. respondentów uważa Polskę za kraj zbyt liberalny.

Równie interesujące jest spojrzenie na to, jak młodzi traktują Polską pod względem tego, czy jest dobrym miejscem do życia. Ogólnie panuje optymizm w tej sferze: 76 proc. uznaje, że Polska to dobry kraj do życia, a tylko 24 proc ma przeciwne zdanie. Gdy spojrzymy na rozkład demograficzny, to 28 proc. młodych mieszkańców wsi nie traktuje Polski jako dobrego miejsca do życia, w porównaniu z 14 proc. młodych mieszkańców miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców.

Wybory prezydenckie. Politycy chcą zaangażować młodych Polaków

– Młode pokolenie Polek i Polaków jest zadowolone z Polski i życia, które w niej prowadzi, choć nie jest bezkrytyczne wobec kształtu państwa i jego przyszłości. Widoczne są też różnice w postrzeganiu Polski w zależności od płci. Młode kobiety znacznie częściej niż młodzi mężczyźni uważają, że Polska jest dziś zbyt prawicowa (42 proc vs. 28 proc.), młodzi mężczyźni natomiast dwukrotnie częściej niż kobiety twierdzą, że dzisiejsza Polska jest zbyt lewicowa (38 proc vs. 19 proc.). Gdy pytaliśmy, podział na lewicę i prawicę zastąpiliśmy podziałem na liberalizm i konserwatyzm – różnice były mniejsze. To pokazuje, że te dwie osie podziału nie są dla młodych tożsame – wskazuje Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska.