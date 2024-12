Michał Szułdrzyński: Wybory w erze niepewności. Tak wygląda poligon do wykolejania demokracji

Najprawdopodobniej to hasztag #echilibruiverticalitate (w tłumaczeniu „równowaga i prawość”) pomógł zhakować wybory prezydenckie w Rumunii. Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, ale mało kto ma dziś wątpliwości, że to właśnie to, co działo się na platformach społecznościowych, a szczególnie na TikToku, doprowadziło do tego, że wynik pierwszej tury był całkowitym zaskoczeniem. A także do unieważnienia go przez rumuński sąd konstytucyjny.