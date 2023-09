Sondaż: 49 proc. Polaków nie wyklucza głosowania na Koalicję Obywatelską

Uczestników sondażu dla Onetu poproszono o to, aby określili - w skali od 1 do 5 - jak bardzo prawdopodobne jest to, że zagłosują na dane ugrupowanie w wyborach. "5" oznaczało bardzo dużą szansę, "1" - że głosowanie na daną partię przez respondenta jest wykluczone.



Reklama

Sondaż: Więcej wyborców skłonnych zagłosować na KO niż na PiS

Z badania wynika, ze największym poparciem cieszy się obecnie PiS - 22,8 proc. badanych stwierdziło, że jest bardzo duża szansa, iż zagłosują na to ugrupowanie, a kolejne 9,4 proc. - że szansa na to jest duża. Łącznie jest to 32,2 proc. respondentów.



Kolejnych 8,3 proc. badanych nie wyklucza głosowania na PiS. Oznacza to, że maksymalnie partia rządząca może liczyć na poparcie rzędu 40,5 proc.



Czytaj więcej Polityka Sondaż: Referendum mocno dzieli Polaków. Ponad połowa nie zamierza brać w nim udziału Równolegle z walką o Sejm i Senat będzie się toczyć kampania referendalna. Sam pomysł mocno dzieli Polaków. W referendum chcą wziąć udział przede wszystkim głosujący na PiS, zdecydowana większość wyborców PO na to głosowanie się nie wybiera.

W przypadku KO odsetki te wynoszą odpowiednio: 19,3 proc., 12,1 proc. i 17,6 proc. Oznacza to, że obecnie do głosowania na KO skłania się 31,4 proc. badanych, ale nie wyklucza tego 17,6 proc. co oznacza, że maksymalne poparcie KO to 49 proc.