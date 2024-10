Były szef personelu Białego Domu: Trump spełnia definicję faszysty. Chciałby rządzić jak dyktator

Dwa tygodnie przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych były szef sztabu Donalda Trumpa, John Kelly, wywołał niemałe kontrowersje. W wywiadach dla "New York Times" i magazynu "The Atlantic” mówił między innymi o tym, co mówił i jak zachowywał się Trump, kiedy jeszcze był prezydentem.

Gen. John Kelly: Donald Trump z pewnością jest autorytarny. Podziwia dyktatorów

- Były prezydent z pewnością jest na skrajnej prawicy, z pewnością jest autorytarny, podziwia ludzi, którzy są dyktatorami — sam to mówił - stwierdził w rozmowie z „The New York Times” były szef personelu Białego Domu generał John Kelly. - Z pewnością mieści się w ogólnej definicji faszysty, to na pewno – dodał. Kelly zaznaczył także, że Trump ”był zdziwiony" i nigdy nie zaakceptował, kiedy mu wyjaśniano, że jego podwładni są na pierwszym miejscu lojalni wobec konstytucji, a nie wobec niego.

Kelly potwierdził także – oficjalnie po raz pierwszy – doniesienia o tym, iż były prezydent Donald Trump „więcej niż raz” mówił, że Adolf Hitler „robił też trochę dobrych rzeczy”. Stwierdził także, że kandydat republikanów na prezydenta wielokrotnie mówił o weteranach i poległych żołnierzach używając słów „frajerzy” i „naiwniacy”. Nie chciał także, by fotografowano go z żołnierzami, którzy stracili kończyny – twierdzi Kelly.