Już za rok łatwiej będzie podsłuchiwać Rosjan na Bałtyku

14 stycznia 2026 r. to kolejny ważny dzień w najnowszej historii Polskiej Marynarki Wojennej (PMW): dzień wodowania i chrztu drugiego okrętu rozpoznania radioelektronicznego budowanego w ramach programu „Delfin”, czyli jednostki ORP Henryk Zygalski (numer taktyczny 264). Stępkę pod ten okręt położono 23 stycznia 2024 r., a budowa rozpoczęła się od tzw. palenia blach w listopadzie 2023 r.

Pierwszy z serii okrętów, ORP Jerzy Różycki (261), został zwodowany i ochrzczony 1 lipca 2025 r. Przechodzi teraz proces doposażania w specjalistyczne systemy rozpoznawcze.

Zgodnie z obowiązującym obecnie harmonogramem podniesienie bandery na pierwszej z nowych jednostek planowane jest w 2027 r., a na drugiej rok później.

Szwedzkie wyposażenie na okręcie z polskiej stoczni

Program „Delfin” to projekt budowy dwóch nowoczesnych okrętów rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT)* dla polskiej Marynarki Wojennej, realizowany przez szwedzki koncern Saab przy współpracy z polską stocznią Remontowa Shipbuilding S.A. To właśnie na jej terenie odbywa się chrzest i wodowanie.

Głównym wykonawcą wartego 6,7 mld koron szwedzkich (niecałe 3 mld zł) kontraktu jest Saab (Saab Kockums AB), który zawarł umowę bezpośrednio z polską Agencją Uzbrojenia i ponosi pełną odpowiedzialność za terminową dostawę gotowych do służby okrętów.