Zdaniem gościa programu rozłam w relacjach Europy z USA może doprowadzić do osłabienia NATO, a w konsekwencji do zachęcenia Rosji do sprawdzenia art. 5 NATO. - Może do tego dojść niedługo. Stworzy to dylemat strategiczny dla europejskiego środowiska bezpieczeństwa. Zaatakują kraje nadbałtyckie. To jest pokusa, z której Rosja nie zrezygnowała, ale nawet ją zaplanowała w swoim kolejnym kroku ku odbudowie strefy wpływów – wskazał gen. Komornicki.

Generał Komornicki: Rosja może już w tym roku zagrozić krajom bałtyckim

- Rosja już dziś jest na tyle silna, by być w stanie zagrozić krajom bałtyckim. To może być pod koniec roku. To tworzyłoby dylemat w stosunku do niezakończonej wojny na Ukrainie - dodał.

Generał zwrócił uwagę również, że w wyjątkowo niebezpiecznej sytuacji jest Polska. - Powinniśmy podnosić larum. Nie możemy przyjąć narracji zachodniej i być na kursie kursie kolizyjnym ze Stanami Zjednoczonymi – uważa generał.