Z kolei w stolicy Szwecji Siewiera spotkał się z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego premiera Szwecji Henrikiem Landerholmem, ministrem obrony Palem Jonsonem oraz ministrem obrony cywilnej Carlem-Oskarem Bohlinem. Rozmowa dotyczyła m.in. odpowiedzi na eskalację agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej na Morzu Bałtyckim.

Czytaj więcej Wojsko Wiceadmirał Krzysztof Jaworski: Na Bałtyku trwa wojna hybrydowa Na Morzu Bałtyckim mamy do czynienia z aktami terrorystycznymi. Trwa wojna hybrydowa – mówi wiceadmirał Krzysztof Jaworski, dowódca Centrum Operacji Morskich.

„W kontekście zacieśnienia współpracy państw regionu, w czasie rozmów podniesione zostały kwestie mapowania infrastruktury krytycznej istotnej dla poszczególnych sojuszników, wspólnego zbierania informacji, nadzoru i reagowania na wrogie działania ze strony Rosji na Bałtyku, a także ujednolicenie procedur formalno-prawnych dotyczących reagowania na zagrożenia”.

Jak Polska chroni instalacje krytyczne na Bałtyku?

Na dnie morza znajdują się m.in. instalacje istotne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, m.in. Baltic Pipe, kabel wysokiego napięcia prądu stałego SWEPOL Link i światłowód Baltica.

– Po uszkodzeniu Nord Steam we wrześniu 2022 r. zapadła decyzja o rozpoczęciu operacji „Zatoka”. Prowadzimy stały monitoring, patrole, obserwację tego, co się wokół nas dzieje. W tej operacji uczestniczy kilkanaście jednostek pływających i samoloty patrolowe. Bardzo blisko w tym zakresie współpracujemy ze Strażą Graniczną. Dlatego uważam, że ta przestrzeń jest bezpieczna – powiedział nam wiceadmirał Krzysztof Jaworski, szef Centrum Operacji Morskich w Gdyni. – Na przykład jeżeli jakaś jednostka zaczyna się podejrzanie zachowywać w rejonie, który uważamy za wrażliwy, a jeżeli dodatkowo – a tak było w przypadku chińskiej jednostki – wyłączy system AIS (system identyfikacji jednostek pływających), to mamy nad taką jednostką szczególny monitoring. Możemy w jej pobliże wysłać nasz okręt, który znajduje się w morzu. Patrole prowadzone są systematycznie, nasze jednostki, prowadząc działania szkoleniowe lub obserwacyjne, są w morzu od kilku godzin do kilkunastu dni. Druga strona widzi nas, mamy do czynienia z efektem odstraszania, co może zastopować próbę przeprowadzenia sabotażu czy aktu terrorystycznego – opisał szef COM.