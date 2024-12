Czym polska Marynarka Wojenna patroluje dziś Morze Bałtyckie?

Poza posiadanymi przez polską Marynarkę Wojenną dwoma pochodzącymi z USA starymi fregatami typu Oliver Hazard Perry, największą obecnie jednostką bojową w składzie polskiej floty jest ORP „Ślązak". Teoretycznie okręt powstawał jako prototypowa korweta wielozadaniowa z serii jednostek, która to seria, z powodu cięć budżetowych, nigdy nie powstała (korwety projektu 621 planowane w ramach programu „Gawron", który rozpoczął się jeszcze w 1997 roku).

ORP „Ślązak” w 18 lat z korwety wielozadaniowej stał się korwetą patrolową

Co więcej, jednostka ta budowana była tak długo, że czasu jej budowy nie powstydziłyby się nawet słynące z opieszałości stocznie rosyjskie. Umowę na budowę jednostki podpisano 27 listopada 2001 roku. Do służby okręt wcielono po 18 latach: 28 listopada 2019 roku. Na domiar złego okręt trafił do służby z bardzo skromnym uzbrojeniem i już nie jako korweta wielozadaniowa, ale jako korweta patrolowa. Można by zatem przyjąć, że jest to dziś jedyny „oficjalny” okręt patrolowy w składzie polskiej Marynarki Wojennej.

Czytaj więcej Publicystyka Marek Kutarba: Jak Polska chce patrolować Bałtyk bez patrolowców? Po propozycji premiera Donalda Tuska, mówiącego o wspólnym, z krajami nordyckimi i bałtyckimi, patrolowaniu Morza Bałtyckiego, pojawia się uzasadnione pytanie o to, czy polska Marynarka Wojenna jest dziś w ogóle zdolna do zapobiegania przypadkom chińskiego „piractwa” morskiego oraz zagrożeniom ze strony Rosji. Innymi słowy, czy Polska może cokolwiek do takiego programu wnieść.

ORP „Ślązak" (numer taktyczny 241) to korweta patrolowa, która przy wyporności standardowej 2 200 ton i pełnej 2 460 ton, ma długość 95,47 m, szerokość 13,3 m oraz zanurzenie wynoszące od 3,6 do 4,4 m. Prędkość maksymalna to 30 węzłów (nieco ponad 55 km/h), zaś zasięg, przy 14 węzłach, wynosi 4 500 mil morskich (ponad 8 300 km). Autonomiczność okrętu (okres działania bez potrzeby uzupełniania zapasów) to 30 dni.

Załoga okrętu liczy 96 osób, jest na nim jednak miejsce dla 126 osób, w tym między innymi pomieszczenie dla 12 żołnierzy sił specjalnych wraz z wyposażeniem, co w przypadku prowadzenia operacji patrolowo-interwencyjnych jest istotną zaletą.